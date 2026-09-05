بيصعبوا الكورة.. رضا عبدالعال يهاجم ثنائي الزمالك بعد مباراة دوري الأبطال

وجه رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، انتقادات حادة لـ ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك آدم كايد وحسام أشرف، بسبب أدائهم في مباراة إية إس بورت بطل جيبوتي في دوري أبطال أفريقيا.

وقال رضا عبدالعال في فيديو بثه عبر حسابه على موقع الفيديوهات يوتيوب: «آدم كايد وحسام أشرف بيلغبطو الكورة وبيصعبوها، والواحد بيتخنق لما بتجيلهم الكورة، وكايد بيعك في الكورة».

وأضاف: «حسام أشرف بيجيد ألعاب الهواء وبيعرف يطلش على طول، ولكنه على الأرض ضعيف، ف متعش الدور إنك لعيب كورة».

وحقق الزمالك انتصارًا على حساب إية إس بورت بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2026-2027.