نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا على هذا الرابط

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026، يستعد طلاب الثانوية العامة 2026 لمعرفة موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026، بالتزامن مع اعتماد نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، وبدء استعداد الطلاب الناجحين لاستكمال إجراءات تسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الثالثة.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

من المقرر أن تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 عقب فتح باب تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني، والانتهاء من تسجيل رغبات جميع الطلاب المستحقين للتنسيق ضمن المرحلة.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

بمجرد اعتماد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026، يمكن للطلاب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني والاستعلام عن نتيجة الترشيح، من خلال تسجيل البيانات المطلوبة.

لم تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعدًا نهائيًّا رسميًّا ومحددًا لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026، ويعود ذلك إلى أن نتيجة المرحلة الثالثة لن يتم إعلانها لطلاب الدور الأول بصورة منفصلة، إذ قرر مكتب التنسيق انتظار تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الدور الثاني، ثم إعلان نتيجة الترشيحات بشكل مجمع لجميع طلاب المرحلة الثالثة في توقيت واحد.

وتشمل النتيجة المنتظرة الطلاب الذين سجلوا رغباتهم ضمن المرحلة الثالثة من الدور الأول، والطلاب الناجحين في الدور الثاني، بالإضافة إلى الطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل رغباتهم في المرحلتين الأولى والثانية.

تسجيل رغبات المرحلة الثالثة

كانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت بدء تسجيل رغبات المرحلة الثالثة يوم السبت 29 أغسطس 2026، بحد أدنى 50% لطلاب الثانوية العامة بالنظامين الحديث والقديم، مع إتاحة التسجيل كذلك للطلاب المتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية.

وكان الموعد المعلن في البداية لاستقبال الرغبات يمتد حتى الأربعاء 2 سبتمبر، إلا أن الوزارة اغلنت استمرار إتاحة الموقع للطلاب في إطار استكمال أعمال المرحلة وتسجيل المستحقين لها من طلاب الدور الثاني للثانوية العامة.

يرتبط تأجيل إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة برغبة وزارة التعليم العالي في إعلان الترشيحات لجميع طلاب المرحلة مرة واحدة، بدلًا من إصدار نتيجة منفصلة لطلاب الدور الأول ثم إعادة إعلانها بعد إضافة الناجحين في الدور الثاني.

وبمجرد الانتهاء من استقبال رغبات جميع الطلاب، يبدأ مكتب التنسيق في فرز الرغبات وتوزيع الطلاب على الكليات والمعاهد وفقًا لقواعد التنسيق، ثم إعلان النتيجة النهائية إلكترونيًا.

ويحتاج الطالب إلى الدخول إلى خدمة نتيجة تنسيق الثانوية العامة، ثم إدخال رقم الجلوس والبيانات المطلوبة، لتظهر له نتيجة الترشيح والكلية أو المعهد الذي تم توزيعه عليه.