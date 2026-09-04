دليل وإجراءات القبول والتسجيل للطلاب الجدد في جامعة العاصمة

أعلنت جامعة العاصمة الإجراءات والخطوات التي يجب على الطلاب الجدد اتباعها للالتحاق بالعام الدراسي 2026-2027، بدءًا من حجز وإجراء الكشف الطبي، مرورًا بأداء اختبارات المهارات وتقديم طلب الالتحاق، وصولًا إلى سداد المصروفات الدراسية.

الكشف الطبي

يبدأ الطلاب بحجز وإجراء الكشف الطبي من خلال الدخول إلى نظام الكشف الطبي عبر الرابط التالي:

[http://mede.capu.edu.eg/]

ويجب استكمال بيانات الحجز واتباع التعليمات الخاصة بإجراء الفحص الطبي.

اختبارات المهارات

بعد إتمام الكشف الطبي بنجاح، يتوجه الطلاب إلى نظام المهارات لأداء الاختبارات المقررة، وتشمل:

* اختبار اللغة.

* اختبار الحاسب الآلي.

طلب الالتحاق وحجز المقعد

بعد الانتهاء من اختبارات المهارات، يتعين على الطلاب الدخول إلى نظام تقديم طلبات الالتحاق لاستكمال البيانات الأساسية وتأكيد حجز المقعد، من خلال الرابط التالي:

[https://talab.capu.edu.eg](https://talab.capu.edu.eg)

بوابة الطالب وسداد المصروفات

في الخطوة الأخيرة، يدخل الطالب إلى بوابة الطالب «MyHU» لإتمام عملية سداد المصروفات الدراسية المقررة، من خلال الرابط التالي:

[http://myhu.capu.edu.eg/](http://myhu.capu.edu.eg/)



الخطوة الرابعة: بوابة الطالب (MyHU) وسداد المصروفات

• في الخطوة الأخيرة، ادخل على بوابة الطالب الخاصة بك لإتمام عملية السداد والمصروفات المقررة:

http://myhu.capu.edu.eg/

