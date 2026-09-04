طرابزون سبور يستعد لطرح مجموعة خاصة بـ محمد صلاح بعد الإقبال الكبير على قميصه

يستعد نادي طرابزون سبور التركي لطرح مجموعة جديدة من المنتجات الخاصة بالنجم المصري محمد صلاح، خلال الفترة المقبلة، في ظل الإقبال الجماهيري الكبير على قمصان النادي والمنتجات التي تحمل اسم قائد منتخب مصر منذ انضمامه إلى الفريق.

وبحسب موقع «61 Saat» التركي، اقتربت التحضيرات الخاصة بالمجموعة الجديدة من الانتهاء، حيث يعمل النادي على إنتاجها من خلال متاجر TS Club، على أن يبدأ طرح المنتجات تدريجيًا أمام الجماهير خلال نحو شهر.

أكثر من 15 منتجًا تحمل اسم محمد صلاح

ومن المنتظر أن تضم مجموعة محمد صلاح أكثر من 15 منتجًا متنوعًا، مع اتجاه طرابزون سبور لتقديم خيارات مختلفة تلبي احتياجات جماهيره، مستفيدًا من الشعبية الكبيرة التي يحظى بها النجم المصري.

وتشمل المجموعة المرتقبة منتجات مناسبة لفصلي الصيف والشتاء، بالإضافة إلى عدد من الإكسسوارات، بما يمنح الجماهير فرصة أكبر لاقتناء منتجات تحمل اسم محمد صلاح.

ويأتي ذلك في ظل الطلب المتزايد على منتجات طرابزون سبور، وعلى رأسها القمصان التي تحمل اسم النجم المصري، والتي أصبحت من أكثر المنتجات جذبًا لاهتمام جماهير النادي.

محمد صلاح ينعش مبيعات طرابزون سبور

وأكد موقع «61 Saat» أن الإقبال على قمصان طرابزون سبور لا يزال في ارتفاع، رغم مغادرة عدد كبير من الجماهير المقيمة خارج تركيا للمدينة خلال الفترة الحالية.

ولم يقتصر الاهتمام الجماهيري على قمصان الفريق، بل امتد إلى مختلف منتجات الموسم الجديد، وسط رغبة من متاجر TS Club في مواكبة الطلب المتزايد.

وتعكس هذه الحالة التأثير الجماهيري والتسويقي الكبير الذي أحدثه انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور، بعدما أصبح قميص الفريق المرتبط باسم اللاعب المصري محط اهتمام واسع بين الجماهير.

مجموعة محمد صلاح تترقبها الجماهير

وتراهن إدارة طرابزون سبور على الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها محمد صلاح داخل تركيا وخارجها، من أجل تحقيق نجاح تجاري من خلال المجموعة الجديدة التي تحمل اسم النجم المصري.

ومن المتوقع أن يبدأ طرح المنتجات تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب من جماهير طرابزون سبور لمعرفة تفاصيل المجموعة وأسعارها وموعد طرحها الرسمي في متاجر النادي.