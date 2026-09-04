قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء يوجه بمحاسبة العدادات الكودية بنظام الشرائح.. لهؤلاء فقط
أخبار التكنولوجيا | ماذا تعرف عن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد GPT-6 Astra ؟.. واتساب يطلق ميزة جديدة لدفع الفواتير بضغطة واحدة
الجيش الإيراني: سيادتنا على مضيق هرمز في مراحلها النهائية
تنزانيا تعلق رحلاتها إلى موسكو .. أول شركة أجنبية تستجيب لتحذير زيلينسكي من "سماء غير آمنة"
محافظ دمياط يفتتح مسجد «الرحمة» بالزرقا ويؤدي فيه صلاة الجمعة
طلع 20 جنيه .. الذهب في الصاغة الآن
الكهرباء: تحويل 605 آلاف عداد كودي إلى عدادات قانونية
الكهرباء تحسم الجدل حول تحويل العدادات الكودية إلى شرائح
تريزيجيه يشارك.. التشكيل المتوقع لـ الرياض بمواجهة أهلي جدة
احذر .. حيلة إلكترونية تستهدف مستخدمي «إنستاباي» لسرقة البيانات والأموال
حادث مأساوي.. تصادم عدد من السيارات بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اختيار السيناريست أماني التونسي ضمن لجنة تحكيم مهرجان «جيلنا»

أماني التونسي
أماني التونسي

أعربت السيناريست أماني التونسي، عن سعادتها وفخرها باختيارها ضمن لجنة تحكيم مهرجان «جيلنا للأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي»، الذي يقيمه المركز الكاثوليكي للسينما مؤكدةً أن هذا الاختيار يمثل ثقة كبيرة ومسؤولية تتطلع إلى القيام بها بكل حيادية ومصداقية.

وتقدمت السيناريست أماني التونسي بالشكر والتقدير إلى القائمين على مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما وإلى الأب بطرس دانيال، على هذه الثقة، معربةً عن تطلعها للاطلاع على الأعمال المشاركة في المهرجان، وتقييمها بمسؤولية وحيادية، بما يليق بالمستوى الفني والإبداعي للمشاركين.

أماني التونسي

وقالت أماني التونسي: «يسعدني ويشرفني اختياري ضمن لجنة تحكيم مهرجان جيلنا للأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي، وأتقدم بالشكر للقائمين على المهرجان وللأب بطرس دانيال على هذه الثقة، وأتطلع للاطلاع على الأعمال المشاركة وتقييمها بمسؤولية وحيادية».

واختتمت حديثها متمنيةً التوفيق والنجاح لجميع المشاركين، وأن يشهد المهرجان منافسة فنية مميزة تسلط الضوء على المواهب والإبداعات الشابة.

ويأتي المهرجان تحت مظلة المركز الكاثوليكي للسينما، في إطار الاهتمام بالمواهب الفنية وتشجيع التجارب الإبداعية في مجالي الأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي.

أماني التونسي السيناريست أماني التونسي المركز الكاثوليكي للسينما مهرجان جيلنا الأفلام القصيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الصحراوي

حادث مأساوي.. تصادم عدد من السيارات بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي| صور

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. ترقب لإعلانها مجمعة لطلاب الدورين الأول والثاني

أرشيفية

القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا

الفراخ

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي

طليق ياسمين أبو النجا

رسالة مؤثرة من طليق الراحلة ياسمين أبو النجا بعد انتهاء مراسم العزاء

سعر الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2026.. عيار 21 بكام؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه يوم الجمعة 4 سبتمبر

ترشيحاتنا

نيللي كريم

لوك كاجوال.. نيللي كريم تخطف الأنظار

بوسي

تقترب من 20 مليونا.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل

بوسي

بـ19 مليون جنيه.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل بالسوشيال ميديا

بالصور

لوك كاجوال.. نيللي كريم تخطف الأنظار

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فستان لافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد