اختيار السيناريست أماني التونسي ضمن لجنة تحكيم مهرجان «جيلنا»

أعربت السيناريست أماني التونسي، عن سعادتها وفخرها باختيارها ضمن لجنة تحكيم مهرجان «جيلنا للأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي»، الذي يقيمه المركز الكاثوليكي للسينما مؤكدةً أن هذا الاختيار يمثل ثقة كبيرة ومسؤولية تتطلع إلى القيام بها بكل حيادية ومصداقية.

وتقدمت السيناريست أماني التونسي بالشكر والتقدير إلى القائمين على مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما وإلى الأب بطرس دانيال، على هذه الثقة، معربةً عن تطلعها للاطلاع على الأعمال المشاركة في المهرجان، وتقييمها بمسؤولية وحيادية، بما يليق بالمستوى الفني والإبداعي للمشاركين.

أماني التونسي

وقالت أماني التونسي: «يسعدني ويشرفني اختياري ضمن لجنة تحكيم مهرجان جيلنا للأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي، وأتقدم بالشكر للقائمين على المهرجان وللأب بطرس دانيال على هذه الثقة، وأتطلع للاطلاع على الأعمال المشاركة وتقييمها بمسؤولية وحيادية».

واختتمت حديثها متمنيةً التوفيق والنجاح لجميع المشاركين، وأن يشهد المهرجان منافسة فنية مميزة تسلط الضوء على المواهب والإبداعات الشابة.

ويأتي المهرجان تحت مظلة المركز الكاثوليكي للسينما، في إطار الاهتمام بالمواهب الفنية وتشجيع التجارب الإبداعية في مجالي الأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي.