سر غياب نجلاء فتحي عن جنازة ابنتها ياسمين أبو النجا.. وخضر محمد خضر يرثي طليقته

غابت الفنانة نجلاء فتحي عن مراسم جنازة ابنتها الراحلة ياسمين أبو النجا، بعدما نصحتها عائلتها بعدم الحضور نظرًا لعدم قدرتها على تحمل مشقة استقبال المعزين.



واكتفت نجلاء فتحي بحضور صلاة الجنازة خشية عدسات المصورين في سرادق العزاء، وفضلت عدم استقبال العزاء بشكل عام.



في المقابل نعى المخرج خضر محمد خضر طليقته ياسمين، والدة ابنته "زين"، عقب وفاتها، عبر منشور مطوّل على حسابه بـ"فيسبوك" دعا فيه الله أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يمنح ابنتهما الصبر والسكينة.



وكتب خضر في رسالته: "اللهم اربط على قلب ابنتنا زين، وألهمها الصبر والسكينة"، مضيفًا في دعائه بأن يُعينه الله على إكمال رسالة التربية التي بدأها مع والدتها، وأن يحفظ في ابنتهما القيم التي غرساها فيها معًا.



كما وجه المخرج الشكر لكل من شاركه وأسرته مصابهم، سواء بحضور صلاة الجنازة والدفن، أو العزاء، أو الاتصال، أو رسائل المواساة، مختتمًا رسالته بالدعاء لأهل الفقيدة بالصبر والسكينة.