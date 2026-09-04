مشروعات رصف وتطوير طريق ضمن الإستثمارية بالمنوفية

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظةالمنوفية، متابعة أعمال تسليم مواقع المشروعات المستهدفة للشركات المنفذة ، تمهيدًا لبدء أعمال الرصف والتطوير ، بما يستهدف رفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية، وتحقيق السيولة المرورية.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بالمتابعة المستمرة لآليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 ، وفي مقدمتها مشروعات قطاع الرصف والتطوير كونه أحد القطاعات الهامة والحيوية وركيزة أساسية في تحقيق التنمية الشاملة.

ففي مركز ومدينة الباجور ، تم استلام مواقع أعمال الرصف المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية ، تمهيدًا لبدء تنفيذ أعمال الرصف ، وشملت مربع مارينا والذي يضم شوارع ( مسجد الحسين ، محمد فياض ، صلاح فياض ، أحمد حجازي ، مسعد الحنفي ) مربع خلف قطاع تحسين البيئة والذي يضم شوارع أبو شوشة ومتفرعاته.

وفي مركز ومدينة شبين الكوم ، تم تسليم مواقع عدد من مشروعات الرصف للشركات المنفذة تمهيداً لأعمال الرصف ، وذلك في قرية شنوان وشارع شركس، وقرية كفر شنوان، وشارع الجمعية الزراعية حتى المقابر، وقرية منشأة بخاتي، الشارع المؤدي إلى مركز الشباب والوحدة الصحية، قرية البتانون واخيراً المدخل الشرقي للقرية.

وجاءت أعمال استلام المواقع بحضور رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن الباجور وشبين الكوم ، ممثلي مديرية الطرق والنقل، ووحدة رصف الطرق العامة، وكلية الهندسة بجامعة المنوفية، وذلك في إطار التنسيق بين الجهات المعنية وتهيئة المواقع للبدء في تنفيذ المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة وأعلي معايير الجودة.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أن المحافظة تتبنى خطة طموحة للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة بشتى القطاعات الخدمية والتنموية ، موجهاً

بتضافر الجهود والتواجد الميداني لمتابعة معدلات وآليات تنفيذ المشروعات المستهدفة وسرعة دخولها الخدمة لتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين.