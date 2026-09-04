أخبار التكنولوجيا | ماذا تعرف عن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد GPT-6 Astra ؟.. واتساب يطلق ميزة جديدة لدفع الفواتير بضغطة واحدة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أوبن إيه آي تعلن بدء طرح نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد GPT-6 Astra



أعلنت شركة أوبن إيه آي OpenAI، عن بدء طرح أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي، GPT-6 Astra، الذي وصفته الشركة بأنه نتاج سنوات من البحث والاستثمارات الجريئة.





تسعى شركة سوني Sony، إلى رفض دعوى قضائية جماعية في ولاية كاليفورنيا تتعلق بالصياغة المستخدمة عند شراء الألعاب الرقمية عبر متجر PlayStation Store، معتبرة أن المستهلكين يدركون بالفعل أن شراء لعبة رقمية لا يعني امتلاكها بشكل فعلي.

كشفت شركة جوجل Google، عن مجموعة أجهزتها الجديدة ضمن فعاليتها السنوية Made by Google، والتي تضمنت سلسلة هواتف Pixel 11، إلى جانب الساعة الذكية Pixel Watch 5 وجهاز التتبع Pixel Tag، في حدث وضعت فيه الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي في صدارة رؤيتها للأجهزة الجديدة.

تستعد شركة آبل Apple، للكشف عن أجهزتها الجديدة خلال فعاليتها السنوية لإطلاق هواتف آيفون في الخريف، والتي تحمل هذا العام شعار Surprise and shine، والمقرر إقامتها الأربعاء 9 سبتمبر.

أطلقت شركة ميتا Meta، أحدث وأقوى نماذجها للذكاء الاصطناعي حتى الآن، مؤكدة أن النموذج الجديد يمثل خطوة كبيرة في مساعيها لمنافسة أبرز الشركات المتقدمة في سباق الذكاء الاصطناعي.

لم يعد تطبيق واتساب WhatsApp، يقتصر على إرسال واستقبال الرسائل، إذ تواصل شركة “ميتا” توسيع نطاق الخدمات التي يقدمها التطبيق، وهذه المرة عبر إطلاق ميزة جديدة لسداد الفواتير في السوق الهندية.

لا تزال الهواتف القابلة للطي تحظى باهتمام كبير، لكن التصميم التقليدي الذي بات سائدا في هذه الفئة بدأ يفقد شيئا من بريقه، وبينما أعادت سامسونج وهواوي تصميم هواتفها القابلة للطي بهيكل أقصر وأكثر عرضا، تستعد شركة آبل للكشف عن رؤيتها الخاصة لهذا التصميم عبر هاتف iPhone Ultra المرتقب في 9 سبتمبر.