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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تكشف أخطر قدرات بيكسل.. هواتف Pixel 11 بذكاء اصطناعي يغير قواعد اللعبة

Pixel 11
Pixel 11
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة جوجل Google، عن مجموعة أجهزتها الجديدة ضمن فعاليتها السنوية Made by Google، والتي تضمنت سلسلة هواتف Pixel 11، إلى جانب الساعة الذكية Pixel Watch 5 وجهاز التتبع Pixel Tag، في حدث وضعت فيه الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي في صدارة رؤيتها للأجهزة الجديدة.

وتضم سلسلة Pixel 11 مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تبدو واعدة، استنادا إلى العروض التجريبية التي قدمت في نيويورك، إلى جانب التجربة الأولية للجهاز خلال الساعات الأولى من الاستخدام.

ورغم أن جوجل لا تتردد في استخدام عبارات تسويقية قوية للترويج لقدرات الذكاء الاصطناعي، إلى حد قولها إن نظام أندرويد لم يعد مجرد نظام تشغيل، بل أصبح نظاما للذكاء، فإن الشركة اتبعت في الوقت نفسه نهجا أكثر حذرا، من خلال التركيز على فوائد العديد من الميزات بدلا من وصفها باستمرار بأنها تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وقال سمير سامات، رئيس منظومة أندرويد في جوجل، لموقع The Deep View: “أعتقد أن كلمة الذكاء الاصطناعي مخيفة بعض الشيء، وأعتقد أنها تنفر بعض الناس. لذلك نحاول حقا أن نتحدث عن فوائد الميزات، حتى لو لم نذكر كلمة الذكاء الاصطناعي مطلقا”.

سلسلة هواتف Pixel 11

أبرز ثلاث ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي
 

- لوحة مفاتيح Rambler الصوتية: تتيح هذه الميزة إدخال النصوص صوتيا بسرعة ودقة أكبر مقارنة بميزة الإملاء التقليدية في Siri أو Google Assistant. 

وعلى عكس بعض الحلول الخارجية مثل Wispr Flow التي قد تكون معقدة الاستخدام على الهواتف، تأتي Rambler مدمجة مباشرة في لوحة مفاتيح Gboard، ما يجعل الوصول إليها سريعا وسهلا، مع توفير نتائج أكثر دقة وفعالية.

- التقاط الصور عبر Magic Capture: تمثل هذه الميزة إحدى أبرز المفاجآت في Pixel 11، إذ أصبحت وضع تصوير مستقلا إلى جانب التصوير الفوتوغرافي والفيديو. 

وعند تفعيلها، يستطيع المستخدم تسجيل مشهد، لتقوم Magic Capture تلقائيا بإنتاج مقطع فيديو، إلى جانب اختيار عدد من الصور الثابتة عالية الدقة من المشهد. 

ولا تعتمد الميزة على لقطات شاشة أو إطارات منخفضة الجودة، بل تختار أفضل اللحظات، وهو ما يظهر بشكل خاص عند تصوير الأجسام المتحركة، حيث يمكنها تجميد الحركة واختيار الوضعية الأكثر تعبيرا.

- تنفيذ المهام متعددة الخطوات: أصبح بإمكان المستخدم كتابة هدف أو مجموعة من الأوامر لهاتف Pixel، أو التحدث إليه لوصف ما يريد إنجازه، ليقوم وكيل ذكاء اصطناعي بتنفيذ هذه المهام داخل بيئة آمنة ومعزولة يمكن للمستخدم مراقبتها. 

وعندما يصل الوكيل إلى خطوة تتطلب إجراء حساسا، مثل شراء منتج أو إرسال رسالة أو إضافة موعد إلى التقويم، فإنه يطلب موافقة المستخدم قبل إتمام العملية. 

ويبدو أن جوجل تتعامل بحذر مع هذه الميزة، بهدف منح المستخدمين وقتا للتكيف مع مفهوم وكلاء الذكاء الاصطناعي.

التحول الأكبر: من التطبيقات إلى المهام
 

ورغم وجود العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى في Pixel 11، فإن القدرات القائمة على الوكلاء الذكيين Agentic AI قد تكون الأكثر تأثيرا على المدى الطويل، لما يمكن أن تحدثه من تغيير جذري في طريقة استخدام الهواتف.

ولهذا السبب، تتعامل جوجل بحذر مع طرح هذه القدرات على هواتفها الجديدة، وفي الوقت نفسه تعيد صياغة رؤيتها المستقبلية لنظام أندرويد حول مفهوم الوكلاء القادرين على تنفيذ المهام نيابة عن المستخدم.

هواتف Pixel 11 مزايا Pixel 11 جوجل الذكاء الاصطناعي

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