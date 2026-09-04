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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بيتكوين عند مفترق طرق.. اختبار جديد يحدد اتجاه السوق

بيتكوين
بيتكوين
رحمة سمير

تراجعت عملة بيتكوين خلال تعاملات اليوم الجمعة بنسبة 0.79%، لتسجل نحو 80 ألفًا و903 دولارات، بعد أن تجاوزت مستوى 81 ألف دولار في الجلسة السابقة، مسجلة أعلى مستوى لها في نحو أربعة أشهر.

تراجع محدود بعد مكاسب قوية

وانخفضت عملة إيثر أيضًا بنسبة 0.15% لتصل إلى نحو 2510.64 دولار في أحدث التعاملات، وسط متابعة المستثمرين لتحركات سوق العملات المشفرة وتطورات السياسة النقدية الأمريكية.

بيتكوين

تدفقات المؤسسات تحدد مستقبل الصعود

وقالت ديانا بيريس، كبيرة مسؤولي الأعمال في شركة «إس فوكس» الأمريكية لتداول العملات، إن استمرار مكاسب بيتكوين يرتبط بدرجة كبيرة باستمرار مشاركة المؤسسات الاستثمارية، إلى جانب اتضاح مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأوضحت أن قوة التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لبيتكوين، بالتزامن مع ارتفاع نشاط التداول، تشير إلى أن موجة الصعود أصبحت أوسع من مجرد عمليات تغطية مراكز البيع على المكشوف، التي ساهمت في دفع الأسعار للارتفاع في بداية الموجة.

تراجع بيتكوين إلى 66.5 ألف دولار مع تهديد ترامب بضرب إيران

تشريع أمريكي يضع سوق العملات المشفرة أمام اختبار جديد

وفي الوقت نفسه، تواجه أكبر محاولة تشريعية لتنظيم صناعة العملات المشفرة خلال الشهر الجاري حالة من عدم اليقين، في ظل تراجع الثقة بشأن قدرة أحد القوانين الرئيسية المقترحة على تجاوز مراحله النهائية والوصول إلى الإقرار.

ويترقب المستثمرون التصويت على قانون «كلاريتي»، الذي يستهدف وضع إطار اتحادي لتنظيم أسواق العملات المشفرة، في خطوة تعتبر اختبارًا مهمًا لصناعة الأصول الرقمية.

البيتكوين

قواعد أوضح في مواجهة سوق متقلب

ويأتي التصويت المرتقب بعد سنوات من ضغوط صناعة العملات المشفرة على المسؤولين في واشنطن لوضع قواعد أكثر وضوحًا لتنظيم الأصول الرقمية، وهو ما يجعل مصير التشريع عاملًا مهمًا في تحديد مستقبل السوق وثقة المستثمرين.

بيتكوين تشهد ارتفاعا كبيرا لأول مرة منذ شهرين

وتظل تحركات العملات المشفرة مرتبطة بعدد من العوامل، أبرزها تدفقات المؤسسات الاستثمارية، وأداء صناديق الاستثمار المتداولة، وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب التطورات التنظيمية والتشريعية التي تحدد الإطار القانوني للتعامل مع الأصول الرقمية.

السوق بيتكوين الاستثمار الصعود العملات

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