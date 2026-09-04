جنرال موتورز تحول كاميرات السيارات إلى حارس أمني على السائق

أرسلت شركة جنرال موتورز تحديثًا برمجيًا هوائيًا لعدد من طرازاتها المجهزة بنظام الكاميرات المحيطية، يتضمن تحويل كاميرات السيارات المدمجة إلى أنظمة مراقبة وتسجيل متطورة لحماية المركبة ومتابعة المقصورة الداخلية.

وأوضحت الشركة تفاصيل التحديث لتهدئة المخاوف المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات، مؤكدة أن الميزات الجديدة تمنح المالك السيطرة الكاملة على تشغيلها وحفظ مقاطع الفيديو دون أي تدخل من الشركة.

ميزات التحديث ثلاثية الأبعاد والتسجيل المحلي

يتضمن التحديث البرمجي 3 ميزات رئيسية تعتمد على بنية الكاميرات المدمجة في السيارة.

وتأتي ميزة مسجل الرؤية المحيطية لتحويل الكاميرات الخارجية إلى نظام تسجيل قيادة يستمر في معالجة وحفظ مقاطع فيديو دائرية لمدة تصل إلى 2 ساعة أثناء سير المركبة.

كما تعتمد الشركة ميزة التسجيل الأمني التي تعمل تلقائيًا عند انطلاق إنذار السيارة أثناء التوقف، حيث تسجل مقطعًا لمدة 30 ثانية عبر الكاميرات المتاحة داخل المقصورة وخارجها.

وتوفر ميزة عرض المقصورة بثًا مباشرًا للمقاعد الخلفية عبر الشاشة الرئيسية، ما يتيح للسائق متابعة الأطفال أو الركاب دون التشتت أثناء القيادة.

الاشتراطات التقنية وضمانات حماية الخصوصية

أكدت جنرال موتورز أن تشغيل ميزتي التسجيل يتطلب موافقة المالك أولاً وإدخال ذاكرة تخزين خارجية خاصة به في المنفذ المخصص، حيث لا تقوم الكاميرات بتسجيل أو حفظ أي مقاطع بدون وجود ذاكرة التخزين داخل السيارة.

وأوضحت الشركة أنها لا تخزن أو تمتلك أي صلاحية للوصول إلى التسجيلات عبر خوادمها، كما يمكن للمالك إيقاف تشغيل الخاصية في أي وقت عبر قائمة الإعدادات في شاشة المعلومات والترفيه.