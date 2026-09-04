الرعاية الصحية ببورسعيد تتخذ الإجراءات القانونية تجاه أسرة مريض اعتدوا على طيب بمستشفي الزهور

أعلنت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد رئاسة الدكتور اسماعيل الحفناوى اتخاذ إجراءاتها القانونية تجاه أسرة مريض قاموا بالاعتداء طيب مستشفي الزهور المناوب داخل المستشفي

عقب اعتدائهم على طبيب رعاية بورسعيد الصحية تحرر بلاغ رسمي ضد المعتدين

واكد مدير رعاية بورسعيد الصحية فى ضوء الواقعة التي شهدها قسم الطوارئ بمستشفى الزهور التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، والتي تمثلت في حدوث مشاجرة بين ذوي المريضة «م.م.ا» والطبيب المناوب بقسم الطوارئ أثناء تأدية عمله، فتؤكد الهيئة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير محضر بها فور حدوثها.

وأضاف مدير رعاية بورسعيد الصحية انه تم قيد الواقعة برقم ٧١٧٦ لسنة 2026 جنح الزهور، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات من قبل الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون، مع التأكيد على عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل حماية أعضاء الفرق الطبية والعاملين بالمنشآت الصحية أثناء تأدية مهامهم.

واهاب رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية فى بورسعيد بالمواطنين وذوي المرضى ضرورة التعاون مع الفرق الطبية والعاملين بالمنشآت الصحية، والالتزام بالإجراءات المنظمة للعمل، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وهادئة تضمن انتظام تقديم الخدمات الصحية للمرضى على الوجه الأمثل.

وشدد رئيس رعاية بورسعيد الصحية على حرص الهيئة الكامل على توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين بالمنشآت الصحية التابعة لها، وحماية حقوق المرضى والعاملين على حد سواء.