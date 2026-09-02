محافظ بورسعيد يستقبل ممثلي الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لبحث سبل التعاون

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، ممثلي الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وذلك لبحث ومناقشة سبل التعاون، في إطار جهود الدولة للتوسع في المشروعات العمرانية وتوفير المزيد من الوحدات السكنية

جاء ذلك بحضور المهندس تامر الشحات، مدير مديرية الإسكان ببورسعيد، وعدد من ممثلي الجهات المختصة

وتناول اللقاء، التوافق على معاينة عدد من قطع الأراضي بنطاق المحافظة، ودراسة مدى ملاءمتها وإمكانية استغلالها في إقامة مشروعات إسكان، بما يتوافق مع الاشتراطات التخطيطية والفنية، ويسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة ودعم خطط التنمية العمرانية بالمحافظة

محافظ بورسعيد: معاينة عدد من قطع الأراضي ودراسة إمكانية استغلالها في تنفيذ مشروعات إسكان

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة التنسيق بين الجهات المعنية والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وإعداد الدراسات اللازمة بشأن الأراضي المقترحة، بما يضمن الوقوف على أفضل سبل استغلالها وإمكانية تنفيذ مشروعات سكنية متكاملة عليها