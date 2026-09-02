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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يصدق على إيقاف تشغيل مطعم بقرية سياحية لمخالفات تمثل خطرًا داهمًا على الصحة

سلامة الغذاء ترصد مخالفات في اشتراطات النظافة والتخزين وسلامة الأغذية داخل المنشأة
سلامة الغذاء ترصد مخالفات في اشتراطات النظافة والتخزين وسلامة الأغذية داخل المنشأة
محمد الغزاوى

صدق اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على إيقاف تشغيل أحد المطاعم بإحدى القرى السياحية غرب بورسعيد، وذلك بناءً على مذكرة الهيئة القومية لسلامة الغذاء – فرع بورسعيد، عقب أعمال المرور والتفتيش على المنشأة، والتي أسفرت عن رصد عدد من المخالفات التي تمثل خطراً داهماً على الصحة العامة وسلامة المواطنين

سلامة الغذاء ترصد مخالفات في اشتراطات النظافة والتخزين وسلامة الأغذية داخل المنشأة

وتبين للجنة، خلال أعمال الفحص، وجود دورة مياه تفتح مباشرة على منطقة البار داخل المنشأة، إلى جانب وجود حشرات طائرة وزاحفة بكثرة، وهو ما يمثل خطراً داهماً على الصحة العامة ويخالف الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بالمنشآت الغذائية.

كما رصدت اللجنة عدداً من المخالفات الأخرى، شملت وجود كسور ببعض الأرضيات وبجوار الصرف، وعدم كفاية وسائل التهوية والإضاءة، فضلاً عن تهالك ألواح التقطيع ووجود قشور بها وعدم صلاحيتها للاستخدام.

وشملت الملاحظات كذلك عدم الالتزام باشتراطات التخزين الجيد والفصل بين الأغذية النيئة والجاهزة والمطهية، ومن بينها الدجاج والخبز وعجينة الطعمية، إلى جانب وجود تكثف داخل الثلاجات وعدم تحقيق درجات الحرارة المناسبة لحفظ الأغذية المجمدة.

ورصدت اللجنة أيضاً عدم نظافة بعض أماكن التجهيز، ووجود بقايا أطعمة بجوار الصرف ومياه راكدة، وعدم توافر وسيلة مناسبة لتجميع النفايات، فضلاً عن عدم توافر مرافق لغسيل الخضروات والأيدي، وعدم توفير مستلزمات غسيل اليدين.

كما تبين عدم التزام العاملين بالممارسات الصحية الجيدة، بما يمثل مخالفة للاشتراطات والقواعد المنظمة لسلامة تداول الغذاء.

وبناءً على ما أسفرت عنه أعمال المرور والتفتيش، صدق محافظ بورسعيد على إيقاف تشغيل المطعم، لوجود خطر داهم على الصحة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، وذلك في إطار حرص المحافظة على إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من الالتزام الكامل باشتراطات سلامة الغذاء وحماية صحة وسلامة المواطنين.

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