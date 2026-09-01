شهد محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم، بمحافظة بورسعيد من ساحة مصر على ضفاف قناة السويس، فعاليات ختام الأنشطة التربوية الصيفية للمديرية بحضور الأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية ولفيف من قيادات التعليم.

جاء ختام الأنشطة التربوية الصيفية من تنفيذ إدارة الأنشطة التربوية بقيادة الأستاذة ولاء سيف والطاقم المعاون لها، بالتعاون مع توجيه عام التربية الفنية بقيادة الأستاذة عبير سليم وتوجيه عام التربية الموسيقية بقيادة الأستاذة رانيا عويلة ودعم فني من إدارة الوسائل التعليمية بقيادة الأستاذ عمرو عثمان والطاقم الفني المعاون.

طلاب بورسعيد يتألقون في ختام الأنشطة التربوية الصيفية من ضفة قناة السويس

وأكد محمود بدوي أن الأنشطة التربوية تمثل أهم المحاور لبناء شخصية الطالب، لما لها من دور فاعل في اكتشاف المواهب وتنمية القدرات وصقل المهارات الطلابية، مشيدًا بالجهود المبذولة في تنفيذ البرامج والفعاليات المتنوعة التي تتيح للطلاب التعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم، مؤكدًا أن ختام الأنشطة لا يمثل نهاية للفعاليات، وإنما محطة جديدة لمواصلة دعم الموهوبين والمبدعين من أبناء تعليم بورسعيد.

وأضاف وكيل تعليم بورسعيد أن إقامة ختام الأنشطة التربوية الصيفية في ساحة مصر وعلى ضفاف قناة السويس تحمل دلالة خاصة، حيث تلتقي مواهب أبنائنا الطلاب مع أحد أهم معالم بورسعيد ومصر السياحية، بما يعزز لديهم قيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالوطن، ويمنحهم مساحة مفتوحة لعرض مواهبهم وقدراتهم الفنية أمام رواد ساحة مصر.

وتضمنت الفعاليات تنفيذ فنون الرسم المختلفة بمشاركة عدد 200 طالبا وطالبة من الموهوبين في التربية الفنية، حيث قام الطلاب برسم لوحات عكست قدراتهم الفنية وحسهم الإبداعي، بمصاحبة كورال المديرية الموسيقي الذي أدى مجموعة متنوعة من الأغاني الفردية والجماعية، بما عكس ما يملكه الطلاب من مواهب متميزة، وأضفى أجواء من البهجة على الحضور.

طلاب بورسعيد يتألقون في ختام الأنشطة التربوية الصيفية من ضفة قناة السويس

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص تعليم بورسعيد على دعم الأنشطة التربوية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في العملية التعليمية، وتوفير فرص حقيقية أمام الطلاب لاكتشاف قدراتهم وتنميتها، بما يسهم في بناء شخصية متوازنة وقادرة على الإبداع والمشاركة الفاعلة، ويؤكد أن المدرسة ليست فقط مكانًا للتحصيل الدراسي، وإنما مساحة متكاملة لاحتواء الطاقات وصقل الموهبة.