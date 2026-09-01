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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح.. 8 مواسم على عرش هدافي ليفربول قبل الرحيل عن أنفيلد

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

ترك الدولي المصري محمد صلاح بصمة لا تنسى في تاريخ ليفربول بعدما فرض نفسه واحدا من أبرز الهدافين الذين ارتدوا قميص الريدز ونجح في اعتلاء صدارة هدافي الفريق خلال 8 مواسم من أصل 9 مواسم قضاها مع النادي قبل رحيله إلى طرابزون سبور التركي.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017 تحول محمد صلاح سريعا إلى أحد أهم عناصر القوة الهجومية للفريق، بعدما سجل أرقاما تهديفية لافتة وحافظ على حضوره في صدارة قائمة هدافي الريدز لسنوات متتالية.

صلاح يبدأ رحلته مع ليفربول بـ44 هدفا

كانت البداية استثنائية للنجم المصري بعدما سجل 44 هدفا خلال 52 مباراة في موسمه الأول مع ليفربول 2017-2018 بمعدل 0.85 هدف في المباراة ليعلن مبكرا عن نفسه كأحد أبرز هدافي الفريق.

وفي الموسم التالي 2018-2019، واصل صلاح تألقه بعدما أحرز 27 هدفًا خلال 52 مباراة، بمعدل 0.52 هدف في المباراة، ليحافظ على صدارة هدافي الفريق.

ولم تتوقف أرقام الفرعون المصري عند هذا الحد حيث سجل 23 هدفا خلال 48 مباراة في موسم 2019-2020 ثم رفع رصيده إلى 31 هدفا في موسم 2020-2021 وهو الرقم نفسه الذي سجله في الموسم التالي 2021-2022 بعدما خاض 51 مباراة في كل موسم.

أرقام تهديفية تؤكد هيمنة الفرعون

واصل محمد صلاح سيطرته على صدارة هدافي ليفربول خلال موسم 2022-2023 بعدما سجل 30 هدفا في 51 مباراة قبل أن يضيف 25 هدفًا خلال 44 مباراة في موسم 2023-2024.

أما موسم 2024-2025 فشهد عودة صلاح إلى أرقام تهديفية قوية بعدما تمكن من تسجيل 34 هدفًا خلال 52 مباراة بمعدل 0.65 هدف في المباراة.

وبذلك أصبح النجم المصري صاحب اليد العليا في سباق هدافي ليفربول بعدما تصدر القائمة في 8 من آخر 9 مواسم، وفقًا للإحصائية التي نشرتها منصة PopFoot المتخصصة في الأرقام والإحصائيات.

إيكيتيكي يوقف سلسلة صلاح

توقفت سلسلة محمد صلاح في موسم 2025-2026 بعدما نجح الفرنسي هوجو إيكيتيكي في اعتلاء صدارة هدافي ليفربول برصيد 17 هدفا خلال 45 مباراة بمعدل 0.38 هدف في المباراة.

ورغم فقدانه صدارة الهدافين في هذا الموسم، ظل صلاح الاسم الأكثر حضورا في قائمة هدافي الريدز خلال السنوات الأخيرة، بعدما احتكر المركز الأول في ثمانية مواسم متتالية تقريبا.

صلاح يتفوق على أساطير ليفربول

وقبل بداية حقبة محمد صلاح تناوب عدد من نجوم ليفربول على صدارة هدافي الفريق من بينهم ستيفن جيرارد ودانييل ستوريدج وفيليب كوتينيو.

وتصدر جيرارد القائمة في موسم 2014-2015 برصيد 13 هدفا  ثم جاء ستوريدج في المركز الأول خلال موسم 2015-2016 برصيد 13 هدفا قبل أن يتصدر كوتينيو قائمة هدافي الفريق في موسم 2016-2017 بعدما سجل 14 هدفا.

وتكشف هذه الأرقام عن حجم التأثير الذي تركه محمد صلاح داخل ليفربول بعدما نجح على مدار سنوات طويلة في الحفاظ على معدلات تهديفية مرتفعة ليصبح واحدا من أبرز الهدافين في تاريخ النادي خلال العصر الحديث.

وبعد رحيله عن أنفيلد، تبقى أرقام صلاح شاهدة على حقبة استثنائية كان خلالها الفرعون المصري هو الاسم الأبرز في صراع الهدافين داخل ليفربول بعدما احتل عرش الفريق في معظم المواسم التي قضاها بقميص الريدز.

محمد صلاح ليفربول هدافي ليفربول هوجو إيكيتيكي دانييل ستوريدج ستيفن جيرارد

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