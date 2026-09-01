نتيجة قرعة الحج 2027.. خطوات الاستعلام إلكترونيا ورقم الخدمة الصوتية لمعرفة أسماء الفائزين

تترقب آلاف الأسر المصرية إعلان نتائج قرعة الحج لموسم 1448هـ، بالتزامن مع بدء وزارة الداخلية إعلان نتائج القرعة العلنية للمتقدمين في عدد من مديريات الأمن، وسط اهتمام واسع بمعرفة أسماء الفائزين وموقف طلبات التقديم، خاصة مع اقتراب استكمال الإجراءات الخاصة بموسم الحج المقبل.

نتيجة قرعة الحج 2027

وأجرت وزارة الداخلية القرعة باستخدام منظومة إلكترونية للترشيح، بما يضمن تطبيق قواعد الاختيار بصورة تحقق الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مع إتاحة أكثر من وسيلة رسمية للاستعلام عن النتيجة دون الحاجة إلى التوجه إلى مديريات الأمن.

نتيجة قرعة الحج 2027

أعلنت وزارة الداخلية نتائج قرعة الحج العلنية في عدد من مديريات الأمن، من بينها محافظتا القاهرة والجيزة، على أن يتم إعلان النتائج تباعا وفقا للجدول الزمني المحدد لإجراء القرعة في مختلف المحافظات.

ويمكن للمتقدمين معرفة موقفهم من القرعة إلكترونيا من خلال بوابة الحج الرسمية التابعة لوزارة الداخلية، باستخدام البيانات الشخصية المطلوبة، بما يتيح الاستعلام عن النتيجة بسهولة من المنزل.

كيفية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2027 إلكترونيا

يمكن للمتقدم الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج عقب إعلانها في محافظته من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

2. اختيار خدمات الحج والانتقال إلى البوابة المصرية للحج.

3. اختيار خدمة الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج.

4. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

5. الضغط على خيار الاستعلام.

6. الاطلاع على موقف الطلب ونتيجة القرعة.

ويستطيع المتقدم استخدام الرقم القومي المكون من 14 رقما، إلى جانب رقم المصنع المدون أسفل صورة بطاقة الرقم القومي، وفقا للبيانات المطلوبة على بوابة الاستعلام.

نتيجة قرعة الحج 2027

الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج عبر الهاتف

وفرت وزارة الداخلية أيضا وسيلة أخرى للاستعلام عن نتائج القرعة من خلال الخدمة الصوتية، وذلك عبر الاتصال بالرقم 02279833000، واتباع التعليمات المسجلة وإدخال الرقم القومي لمعرفة موقف المتقدم من القرعة.

وتأتي إتاحة الخدمة الهاتفية إلى جانب الاستعلام الإلكتروني بهدف توفير أكثر من قناة رسمية أمام المواطنين، وتقليل التكدس أمام مديريات الأمن، خاصة خلال فترة إعلان النتائج.

ماذا يفعل الفائزون في قرعة الحج؟

يجب على المواطنين الذين أعلنت أسماؤهم ضمن الفائزين بقرعة الحج الالتزام بالمواعيد والإجراءات التي تحددها وزارة الداخلية ومديريات الأمن المختصة، واستكمال المستندات المطلوبة وسداد التكاليف المالية المقررة خلال المواعيد المحددة.

ويأتي ذلك تمهيدا لاستكمال باقي الإجراءات المتعلقة بموسم الحج، وفقا للضوابط والجداول الزمنية التي يتم الإعلان عنها رسميا.

نتائج قرعة الحج 2027

نتائج قرعة الحج 2027 في المحافظات

تعلن وزارة الداخلية نتائج القرعة تباعا وفقا لمواعيد إجراء القرعة في مديريات الأمن المختلفة، لذلك ينبغي على المتقدمين متابعة البيانات الرسمية لمعرفة موعد إعلان نتيجة محافظتهم.

كما ينصح بالاعتماد على المواقع والقنوات الرسمية التابعة لوزارة الداخلية عند الاستعلام عن النتيجة أو معرفة الإجراءات المطلوبة من الفائزين، وتجنب الاعتماد على صفحات أو مصادر غير رسمية قد تنشر بيانات غير دقيقة.

وتواصل وزارة الداخلية استكمال الإجراءات التنظيمية لموسم حج 1448هـ، مع إتاحة خدمات الاستعلام عن النتائج إلكترونيا وهاتفيا، بما يسهل على المتقدمين معرفة موقفهم من القرعة فور إعلان النتيجة الخاصة بمحافظاتهم.