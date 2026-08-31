قبل غلق الباب.. الموعد النهائي للتقديم في حج الجمعيات الأهلية

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، أن اليوم الإثنين الموافق 31 أغسطس 2026 سوف يتم غلق باب التقديم لأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1448هـ / 2027م.

وأكدت الوزارة أنه لن يلتفت لأي طلب يُقدم بعد انتهاء المهلة المحددة، مشيرة إلى أن التقديم كان قد فتح أبوابه من 18 أغسطس واستمر حتى اليوم لإتاحة فرصة كاملة لأعضاء الجمعيات المتقدمين في مختلف المحافظات.

ضوابط وشروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة القومية لتيسير الحج حزمة ضوابط واشتراطات حاسمة لقبول طلبات المتقدمين:

1. شروط الجمعيات والمؤسسات الأهلية

أن تكون الجمعية أو المؤسسة خاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.

أن تكون مقيدة قبل تاريخ 1 يوليو 2026.

ألا تكون هناك دعاوى قضائية لإقامة حل للمؤسسة أو الجمعية أو مجلس إدارتها من الجهة الإدارية.

2. شروط المتقدمين لأداء الفريضة

الجنسية والأهلية: أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وكامل الأهلية لأداء المناسك.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وكامل الأهلية لأداء المناسك. عضوية الجمعية: أن يكون مسجلاً بعضوية الجمعية العمومية ومسدداً للاشتراك السنوي (سواء عضو عامل أو منتسب)، أو عضواً بمجلس الأمناء/المؤسسين بالنسبة للمؤسسات الأهلية.

أن يكون مسجلاً بعضوية الجمعية العمومية ومسدداً للاشتراك السنوي (سواء عضو عامل أو منتسب)، أو عضواً بمجلس الأمناء/المؤسسين بالنسبة للمؤسسات الأهلية. شرط عدم أداء الحج سابقاً: ألا يكون المتقدم قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته (ويتم التحقق من هذا الشرط للفائزين فقط عبر تقديم شهادة التحركات).

موعد القرعة الإلكترونية والكشف الطبي للفائزين

وأوضح أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن والمتحدث الرسمي باسمها، الخطوات القادمة عقب إغلاق باب التقديم:

موعد إجراء القرعة: تُجرى القرعة الإلكترونية العلنية مركزياً برعاية وزيرة التضامن خلال النصف الأول من شهر سبتمبر 2026 عبر بوابة الحج المصرية الموحدة، لإعلان الفائزين بنظام (أصلي واحتياطي بنسبة 30%).

تُجرى القرعة الإلكترونية العلنية مركزياً برعاية وزيرة التضامن خلال النصف الأول من شهر سبتمبر 2026 عبر بوابة الحج المصرية الموحدة، لإعلان الفائزين بنظام (أصلي واحتياطي بنسبة 30%). الفحص والكشف الطبي: يلتزم المواطن الفائز إجراء كشف طبي شامل في إحدى المستشفيات المعتمدة من وزارة الصحة بـالمحافظة للتحقق من حالته الصحية ومدى قدرته على أداء المناسك، مع استبعاد الحالات المرضية التي تحول دون أداء الفريضة حفاظاً على سلامتهم.

غلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية

وكان كشف أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم والمتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن، عن أن اليوم يتم غلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن الأمور تسير بسهولة ويسر.

وتابع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم والمتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن، في مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو اكسترا، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، أن تقوم الجمعيات الأهلية والمؤسسات المستوفية للشروط بترشيح الراغبين في أداء فريضة الحج والمستوفيين للشروط التالية، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوا عاملا أو منتسبا، وبالنسبة للمؤسسات يشترط أن يكون المتقدم أحد أعضاء مجلس الأمناء أو المؤسسين، كما لم يسبق له الحج من قبل طوال حياته، وسيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط “بعد إعلان نتيجة القرعة”، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.

القرعة الإلكترونية العلنية مركزياً

وأكد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة والمتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي أنه سوف تجري القرعة الإلكترونية العلنية مركزياً برعاية وحضور وزيرة التضامن الاجتماعي علي بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الأول من شهر سبتمبر 2026م، وتعلن النتائج النهائية للقرعة “أصلي – احتياطي بنسبة 30%” على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة وتنشر بالمديرية والإدارات الاجتماعية.

وأوضح عبد الموجود، أن العضو سيلتزم بعد فوزه بالقرعة بإجراء كشف طبي من خلال المستشفيات التى تحددها وزارة الصحة بكل محافظة ويتحمل تكاليفها الحاج ويقدم التقرير لمديرية التضامن الاجتماعي ويثبت فيها الحالة الصحية للمرشح ومدى قدرته على أداء المناسك من عدمه، وسيتم استبعاد الحالات التي يثبت بالتقارير الطبية عدم قدرتها على أداء المناسك حرصاً علي سلامتها وسلامة الحجاج المرافقين.

واشار إلى أن القرعة الالكترونية العلنية على بوابة الحج المصرية الموحدة خلال النصف الأول من شهر سبتمبر 2016.