قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ1500 جنيه.. كيفية التقديم على شقق الإيجار لمحدودي الدخل
براءة محمد معروف.. خبير تحكيمي يكشف مفاجأة بشأن واقعة مباراة الأهلي وزد
الكويت والإمارات: الاعتداءات الإيرانية على الأردن انتهاك صارخ لسيادتها
الحق اشتري ..سعر الذهب عيار 21 مفاجأة اليوم الاثنين
ترامب ينشر مقطع فيديو بالذكاء الاصطناعي يُظهر تدمير جزيرة خارك الإيرانية
جامعة الأزهر تطلق منظومة إلكترونية جديدة للشكاوى والمقترحات
الأرصاد: استقرار الأجواء مع بداية سبتمبر.. والعظمى غدًا على القاهرة 34 درجة
تفاصيل زيارة رئيسة النيابة الإدارية لمجلس الدولة.. مكافحة الفساد المالي والإداري
التعليم العالي: «القاهرة 2026» تسجل أرقامًا قياسية جديدة في تاريخ الألعاب الإفريقية للجامعات
75 جنيهًا للكيلو.. شعبة الدواجن تكشف عن السعر العادل للفراخ والبيض
وزير التعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان 3 مدارس جديدة في بنها وطوخ
36.8 مليار جنيه استثمارات لتطوير شبكة نقل الكهرباء والتحول إلى الشبكة الذكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قبل غلق الباب.. الموعد النهائي للتقديم في حج الجمعيات الأهلية

الحج
الحج
قسم الخدمات

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، أن اليوم الإثنين الموافق 31 أغسطس 2026 سوف يتم غلق باب التقديم لأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1448هـ / 2027م.

وأكدت الوزارة أنه لن يلتفت لأي طلب يُقدم بعد انتهاء المهلة المحددة، مشيرة إلى أن التقديم كان قد فتح أبوابه من 18 أغسطس واستمر حتى اليوم لإتاحة فرصة كاملة لأعضاء الجمعيات المتقدمين في مختلف المحافظات.

مسؤول سعودي: تحديث معايير نزل الحج يمنح المشغلين فرصة مبكرة لرفع الجاهزية

ضوابط وشروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة القومية لتيسير الحج حزمة ضوابط واشتراطات حاسمة لقبول طلبات المتقدمين:

1. شروط الجمعيات والمؤسسات الأهلية

  • أن تكون الجمعية أو المؤسسة خاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
  • أن تكون مقيدة قبل تاريخ 1 يوليو 2026.
  • ألا تكون هناك دعاوى قضائية لإقامة حل للمؤسسة أو الجمعية أو مجلس إدارتها من الجهة الإدارية.
الفئات المحظور سفرها لأداء الحج 2027

2. شروط المتقدمين لأداء الفريضة

  • الجنسية والأهلية: أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وكامل الأهلية لأداء المناسك.
  • عضوية الجمعية: أن يكون مسجلاً بعضوية الجمعية العمومية ومسدداً للاشتراك السنوي (سواء عضو عامل أو منتسب)، أو عضواً بمجلس الأمناء/المؤسسين بالنسبة للمؤسسات الأهلية.
  • شرط عدم أداء الحج سابقاً: ألا يكون المتقدم قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته (ويتم التحقق من هذا الشرط للفائزين فقط عبر تقديم شهادة التحركات).
وزير الحج السعودي: استمرار استعدادات موسم العمرة لخدمة ضيوف الرحمن

موعد القرعة الإلكترونية والكشف الطبي للفائزين

وأوضح أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن والمتحدث الرسمي باسمها، الخطوات القادمة عقب إغلاق باب التقديم:

  • موعد إجراء القرعة: تُجرى القرعة الإلكترونية العلنية مركزياً برعاية وزيرة التضامن خلال النصف الأول من شهر سبتمبر 2026 عبر بوابة الحج المصرية الموحدة، لإعلان الفائزين بنظام (أصلي واحتياطي بنسبة 30%).
  • الفحص والكشف الطبي: يلتزم المواطن الفائز إجراء كشف طبي شامل في إحدى المستشفيات المعتمدة من وزارة الصحة بـالمحافظة للتحقق من حالته الصحية ومدى قدرته على أداء المناسك، مع استبعاد الحالات المرضية التي تحول دون أداء الفريضة حفاظاً على سلامتهم.
أسر شهداء الشرطة يتوجهون للمدينة المنورة .. وبدء الجسر الجوي لإعادة الحجاج بعد غد

غلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية

وكان كشف أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم والمتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن، عن أن اليوم يتم غلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن الأمور تسير بسهولة ويسر.

وتابع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم والمتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن، في مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو اكسترا، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، أن تقوم الجمعيات الأهلية والمؤسسات المستوفية للشروط بترشيح الراغبين في أداء فريضة الحج والمستوفيين للشروط التالية، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوا عاملا أو منتسبا، وبالنسبة للمؤسسات يشترط أن يكون المتقدم أحد أعضاء مجلس الأمناء أو المؤسسين، كما لم يسبق له الحج من قبل طوال حياته، وسيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط “بعد إعلان نتيجة القرعة”، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.

رئيس بعثة الحج الرسمية لـ (أ ش أ) : بدء الجسر الجوي بين جدة والقاهرة بإعادة 889 حاجاً من القرعة لأرض الوطن

القرعة الإلكترونية العلنية مركزياً

وأكد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة والمتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي أنه سوف تجري القرعة الإلكترونية العلنية مركزياً برعاية وحضور وزيرة التضامن الاجتماعي علي بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الأول من شهر سبتمبر 2026م، وتعلن النتائج النهائية للقرعة “أصلي – احتياطي بنسبة 30%” على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة وتنشر بالمديرية والإدارات الاجتماعية.

وأوضح عبد الموجود، أن العضو سيلتزم بعد فوزه بالقرعة بإجراء كشف طبي من خلال المستشفيات التى تحددها وزارة الصحة بكل محافظة ويتحمل تكاليفها الحاج ويقدم التقرير لمديرية التضامن الاجتماعي ويثبت فيها الحالة الصحية للمرشح ومدى قدرته على أداء المناسك من عدمه، وسيتم استبعاد الحالات التي يثبت بالتقارير الطبية عدم قدرتها على أداء المناسك حرصاً علي سلامتها وسلامة الحجاج المرافقين.

المسجد النبوي يستعد لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك الحج

واشار إلى أن القرعة الالكترونية العلنية على بوابة الحج المصرية الموحدة خلال النصف الأول من شهر سبتمبر 2016. 

الجمعيات الأهلية حج الجمعيات التضامن الاجتماعي موسم الحج التقديم على الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

أسعار الدواجن

بعد انخفاضات كبيرة.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

أرشيفية

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

محمد معروف

تفاصيل مكالمة عبدالفتاح ومعروف بشأن مباراة الأهلي وزد

ياسر ابراهيم

تفاصيل أزمة ياسر إبراهيم مع الأهلي

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 31 أغسطس

ترشيحاتنا

بطاقة الرقم القومي

خطوات استخراجها.. قائمه أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي (عادية وفورية)

مزارع سمكية

كيف تحصل على ترخيص مزرعة سمكية بطريقة قانونية وسريعة؟.. ​الشروط والتكاليف

الاستعلام عن الأحكام الجنائية

القضايا بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن الأحكام الجنائية أونلاين عبر بوابة النيابة العامة 2026

بالصور

قبل دخول المدارس.. 15 فكرة لـ لانش بوكس صحي واقتصادي

.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى
.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى
.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى

محمود قابيل وبسمة وعمرو سليم فى وداع ابنة نجلاء فتحي

بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي
بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي
بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي

فى عيد ميلادها.. صور تكشف عن أناقة و جمال ليلى أحمد زاهر

فى عيد ميلادها .. صور تكشف عن إناقة و جمال ليلى أحمد زاهر
فى عيد ميلادها .. صور تكشف عن إناقة و جمال ليلى أحمد زاهر
فى عيد ميلادها .. صور تكشف عن إناقة و جمال ليلى أحمد زاهر

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد