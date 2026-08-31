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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«نورتونا».. مبادرة شبابية بجنوب سيناء تكتشف المواهب وتصنع الوعي وتحول طاقات الشباب إلى أثر مجتمعي

فتيات المبادرة بجنوب سيناء
فتيات المبادرة بجنوب سيناء
ايمن محمد

تواصل مبادرة «نورتونا» بجنوب سيناء أنشطتها الشبابية الهادفة إلى تنمية الوعي، واكتشاف المواهب والقدرات، وتعزيز قيم القيادة والتطوع والعمل الجماعي، من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية التي تجمع بين الثقافة والفن والتوعية والترفيه.

وتأتي مبادرة «نورتونا» تحت مظلة برنامج «نتشارك»، وتنظمها إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، في إطار دعم وتمكين الشباب، وإتاحة مساحات حقيقية أمامهم للمشاركة والتعبير عن أفكارهم، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم بما يؤهلهم للمشاركة بصورة أكثر فاعلية في خدمة مجتمعهم.

وقالت مريم إبراهيم، إحدى عضوات المبادرة، إن فكرة «نورتونا» بدأت من رغبة حقيقية في خلق مساحة أمام الشباب للمشاركة والتعبير عن أنفسهم واكتشاف قدراتهم، موضحة أن المبادرة تعتمد على أنشطة متنوعة تجمع بين الوعي والثقافة والفن والترفيه.

وأوضحت نعيمة عرفة، إحدى المتطوعات بالمبادرة، أن «نورتونا» تستهدف التعامل مع حاجة كثير من الشباب إلى فرص حقيقية للمشاركة واستثمار طاقاتهم وأفكارهم، مشيرة إلى أن المبادرة تعمل على توجيه هذه الطاقات بصورة إيجابية، وتنمية الوعي ومهارات القيادة والتطوع والعمل الجماعي.

وأكدت رقية تامر، إحدى عضوات المبادرة، أن الأنشطة المقدمة تنوعت بين التوعية والثقافة والترفيه والفن، مشيرة إلى أن المسرحية كانت من أبرز التجارب التي قدمها الفريق، باعتبارها وسيلة مختلفة وبسيطة وممتعة لإيصال رسالة المبادرة إلى الجمهور.

وأضافت أن نجاح المبادرة لا يرتبط فقط بعدد الفعاليات التي يتم تنظيمها، وإنما بالأثر الذي تتركه لدى المشاركين، قائلة إن رؤية شاب يشارك أو يتعلم مهارة جديدة أو يكتشف موهبة يمتلكها تمثل أحد أهم مؤشرات النجاح والدافع لاستمرار المبادرة.

ويضم فريق «نورتونا» 15 عضوًا، بينهم خمسة أعضاء أساسيين، هم: محمد مؤمن، قائد المبادرة، ولؤي وليد، مساعد القائد، وصفية خالد، وفاطمة خالد، ونور الحشاش، بالإضافة إلى 10 متطوعين، هم: رقية تامر، ومريم إبراهيم، وضحى كرم، ونعيمة عرفة، ومريم مسعد، وحبيبة محمد، وملك محمد، وملك توفيق، وحبيبة خالد، وهنا أحمد.

واختار أعضاء المبادرة اسم «نورتونا» انطلاقًا من إيمانهم بأن كل شاب وشابة يمتلكان قدرات وطاقة يمكن توظيفها في صناعة التغيير، وأن دور المبادرة يتمثل في مساعدة الشباب على اكتشاف هذه القدرات وتطويرها، وتحويلها إلى طاقة إيجابية تخدم المجتمع من خلال العلم والفكر والإبداع والمبادرات المجتمعية.

وتسعى «نورتونا» إلى ترسيخ مفهوم المشاركة الشبابية، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لخوض تجارب عملية تسهم في بناء الشخصية وتنمية مهارات التواصل والقيادة والعمل الجماعي، بما يعزز دورهم كعناصر فاعلة وقادرة على صناعة أثر إيجابي ومستدام.


 

جنوب سيناء مبادرة شبابيه نورتونا جذب

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