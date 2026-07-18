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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محمد كرم يهزم المستحيل ويحقق إنجازًا جديدًا بالغطس 45 دقيقة على عمق 18 مترًا في شرم الشيخ

البطل محمد كرم تحت الماء
البطل محمد كرم تحت الماء
ايمن محمد

في مياه البحر الأحمر الصافية بمدينة شرم الشيخ، يواصل البطل محمد كرم، أحد أبطال متلازمة داون، كتابة قصة استثنائية عنوانها الإرادة والإصرار، بعدما نجح في الغطس لمدة 45 دقيقة على عمق 18 مترًا تحت سطح البحر، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل بطولاته، مؤكدًا أن الإعاقة لا يمكن أن تقف حائلًا أمام الطموح.

ويقول محمد كرم، البالغ من العمر 28 عامًا، إن شغفه برياضة الغطس لا حدود له، وإنه يسعى دائمًا إلى تطوير مستواه وتحقيق إنجازات جديدة بأعماق أكبر وأزمنة أطول، موضحًا أن الغطس بالنسبة له ليس مجرد رياضة، بل رحلة للتأمل في عظمة الخالق من خلال مشاهدة الشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة، التي تدفعه إلى التسبيح والتأمل في جمال الطبيعة.

وأضاف أنه يشعر بفخر كبير بكل إنجاز يحققه، لأنه يمنحه مزيدًا من الثقة بالنفس، ويحفزه على خوض تحديات جديدة، مؤكدًا أن ما وصل إليه لم يكن ليتحقق لولا الدعم المستمر من أسرته، وفي مقدمتها والدته، إلى جانب إيمان مدربه بقدراته وتشجيعه الدائم.

ومن جانبها، روت إلهام عبد الغفار سيد أحمد، والدة محمد، بداية رحلة التحدي، مؤكدة أنها علمت بإصابته بمتلازمة داون بعد ثلاثة أيام من ولادته، ومنذ ذلك الوقت قررت أن تمنحه كل فرص النجاح، فحرصت على إلحاقه ببرامج التدخل المبكر والتأهيل؛ لتنمية مهاراته وتعزيز ثقته بنفسه وقدرته على الاعتماد على ذاته.

وأوضحت أن ممارسة الرياضة كانت في البداية وسيلة للحفاظ على صحته ولياقته البدنية، إلا أنها سرعان ما اكتشفت موهبته الرياضية، حيث بدأ ممارسة السباحة في سن الرابعة، قبل أن يقع في حب رياضة الغطس خلال إحدى رحلات الأسرة إلى مدينة شرم الشيخ، ليبدأ بعدها مشوارًا حافلًا بالنجاحات.

وأضافت أن محمد حصل على رخصتي غطس دوليتين، الأولى Open Water Diver، والثانية Scuba Diver، ثم واصل تدريباته حتى أصبح مؤهلًا للغطس على عمق 18 مترًا، وهو الإنجاز الذي حققه بنجاح في أحدث مغامراته تحت مياه البحر الأحمر.

وأكدت أن من الطقوس التي يحرص عليها محمد خلال رحلات الغطس رفع علم مصر تحت الماء، وتوجيه رسائل إيجابية تؤكد أن مصر تنعم بالأمن والأمان، وتشجع السائحين على زيارة مقاصدها السياحية.

وأشارت إلى أن محمد نفذ أكثر من 16 غطسة منذ عام 2008 بأعماق وفترات زمنية مختلفة، كما حقق العديد من الإنجازات الرياضية، إذ تُوج ببطولات في كرة اليد والبوتشي، إلى جانب فوزه ببطولة الجمهورية في التنس، ليظل نموذجًا مشرفًا للإرادة والعزيمة، ورسالة أمل تؤكد أن أصحاب الهمم قادرون على صناعة المستحيل متى توافرت لهم الفرصة والدعم.

 

جنوب سيناء غطس محاولة البطل محمد كرم

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