قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رونالدينيو: قوة الأرجنتين لا تكمن في ميسي وحده.. وهذا سر وصولها لنهائي كأس العالم
أحمد موسى: إيران بتجهز نفسها لحرب طويلة مع أمريكا
مع كلمة المرشد الإيراني .. بلاغ عن حادث سفينة قبالة سواحل الدقم في عُمان
عقوبتها قد تصل للإعدام.. إيران توجه اتهامات بحق رضا بهلوي و300 صحفي
مواجهة أمريكية إيرانية.. ضربات متبادلة بين واشنطن وطهران والخليج يدفع الثمن
أحمد موسى: ترامب يجهز لهجوم بري على إيران.. وطهران تواصل اعتداءاتها على الأشقاء العرب
زلزال في واشنطن.. أيباك تعاقب 20 نائبا ديمقراطيا بعد التصويت ضد تمويل إسرائيل
اختبارات القدرات.. أماكن أداء الاختبارات بالجامعات 2026
تعليق قوي من أحمد موسى على استمرار الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية | بث مباشر
قادة إسرائيليون يهاجمون الإرهاب اليهودي.. كيف أصبحت المستوطنات أداة انتخابية في دولة الاحتلال؟
مجتبى خامنئي: الانتهاكات الأمريكية تثبت عدم الثقة في «الشيطان الأكبر»
توقيع ترامب «لا قيمة له».. رسالة نارية من المرشد الإيراني لأمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس السيسي يشارك في الجلسة الختامية لاجتماع رجال الأعمال من مصر وتنزانيا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في مدينة دار السلام التنزانية، والرئيسة الدكتورة سامية صلوحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المُتحدة، في الجلسة الختامية لاجتماع رجال الأعمال من البلدين، وذلك على هامش زيارة السيد الرئيس إلى تنزانيا.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شارك فيه ما يزيد عن 35 من رجال الأعمال المصريين، وحوالي 120 من نظرائهم التنزانيين.

وأشار السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس ألقى كلمة في الاجتماع، وفيما يلي نصها:

"فخامة الرئيسة الدكتورة/ سامية صلوحو حسن

أود أن أعرب عن سعادتي بوجودي في جمهورية تنزانيا المتحدة الشقيقة، وأن أعبر عن تقديري العميق لمجتمع الأعمال المصري التنزاني الذي نجح خلال السنوات الماضية في الاضطلاع بدور فاعل في تعزيز علاقات الشراكة بين بلدينا، بما يعكس متانة الروابط واتساع المصالح المشتركة.

أشير إلى مباحثاتنا المثمرة اليوم والنتائج العملية في المجال التجاري والاستثماري والتي نأمل أن تنتقل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروعات.

وقد شهدنا اليوم توقيع مذكرتي تفاهم بين الوزراء من الجانبين، كما توافقنا على المضي قدما في تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الزراعة، والثروة الحيوانية. وفي هذا الإطار؛ قد كلفت مدير مكتب الرئيس بالتنسيق المباشر مع نظيره التنزاني بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ووضع آليات واضحة لترجمة ذلك إلى مشروعات ملموسة.

كما توافقنا على مشروعات لتطوير الموانئ والربط البحري والسككي والمناطق اللوجستية، وفي مجال الطرق والبنية التحتية، بما يسهم في تيسير حركة التجارة ونقل البضائع، ويدعم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لتنزانيا، وكذا اتفقنا على التعاون في مجالات التكنولوجيا والعلوم وتبادل الخبرات البشرية، بما يعزز التنمية والتكامل الاقتصادي بين البلدين. 

وقد أكدت أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص لدفع العلاقات الاستثمارية في البلدين، ووجهت الوزراء المعنيين بالمتابعة المستمرة للمشروعات التي تم التوافق عليها، والعمل على تذليل أية عقبات قد تواجهها، وتقديم الدعم اللازم لها بما يسهم في تحويل نتائج منتدى الأعمال إلى استثمارات فعلية وشراكات تنموية حقيقية.

وأؤكد أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتنزانيا تستند على أسس واعدة، ونعول على دور القطاع الخاص في البلدين لتعزيز هذه العلاقات وبناء مشروعات تحقق قيمة مضافة، وتفتح أسواق جديدة تدعم أهداف التنمية والرخاء للشعبين المصري والتنزاني الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن ممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين أكدوا على ترحيبهم بتكثيف التعاون الثنائي بين مصر وتنزانيا لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، من خلال التوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات، وأكدوا كذلك حرصهم على تعزيز التواصل بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب.

الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك الجلسة الختامية لاجتماع رجال الأعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد تراجعه أكثر من 1800 جنيه

أسعار الدواجن

انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. كم وصل سعر الكيلو؟

صلاح وشوبير

ودارت الأيام.. الطفل مصطفى شوبير يشهد زفاف محمد صلاح.. والأخير يحضر عقد قران أوفا

الشاب والتريلا

مأساة تهز الفيوم.. انقلاب تريلا فوق سيارة ملاكي وشاب يودع الحياة داخلها

محمد صلاح

بعد ارتباط اسمه بهم.. بشكتاش يصدر بيانًا رسميًا بشأن التعاقد مع محمد صلاح

استعلام عن القضايا المرفوعة ضدك

وداعاً لطوابير المحاكم.. كيفية الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضدك أون لاين

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 والمواد التي انتهى تصحيحها بالكنترولات|تفاصيل عاجلة

احمد العوضي والفتاة

بلف وراه بقالي سنين.. صاحبة فيديو أحمد العوضي تكشف سر ملاحقته في السينما

ترشيحاتنا

اخبار السيارات

أخبار السيارات | تحذير لملاك تويوتا بسبب عيب تصنيعي.. حادث قوي لـ هاميلتون يربك فيراري قبل تصفيات جائزة بلجيكا

حادث قوي لـ هاميلتون

حادث قوي لـ هاميلتون يربك فيراري قبل تصفيات جائزة بلجيكا

Galaxy Z Fold 8 Ultra

عرض هاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra غير المعلن عنه للبيع بسعر 13,000 دولار

بالصور

أحدث 5 سيارات كهربائية في السوق المصري ‏

أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية

بلوك كاجوال وتنورة قصيرة.. ساندي تثير الجدل في أحدث ظهور

ساندي
ساندي
ساندي

حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط إلى الشوارع بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

المروحة أم التكييف؟ أيهما أفضل للنوم في الأجواء شديدة الرطوبة؟

أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟
أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟
أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟

فيديو

ياسر الطوبجي

من الصدفة إلى التعافي .. ياسر الطوبجي يحكي تفاصيل إصابته بالورم ورحلة الشفاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد