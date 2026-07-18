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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستشفيات جامعة بنها: تقديم الخدمة لـ1.53 مليون مستفيد خلال عام

حصاد جامعة بنها
حصاد جامعة بنها
إبراهيم الهواري

أعلنت جامعة بنها حصاد أداء مستشفياتها الجامعية خلال العام المالي 2025/2026، والذي يعكس استمرار تطوير الخدمات الطبية والعلاجية، والتوسع في المشروعات الصحية، ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يعزز دور المستشفيات الجامعية في خدمة أبناء محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن المستشفيات الجامعية تمثل أحد أهم الصروح الطبية والتعليمية بالمحافظة، وتواصل أداء دورها في تقديم خدمات صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، إلى جانب دورها في التعليم الطبي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تنفيذ خطط التطوير المستمرة بما يتماشى مع رؤية الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي.
وأوضح أن مستشفيات جامعة بنها تضم 4 مستشفيات جامعية تشمل ثلاثة مستشفيات عامة إلى جانب المستشفى التخصصي، بإجمالي 1047 سريرًا، منها 168 سريرًا للرعاية الحرجة، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات صحية متخصصة والتعامل مع مختلف الحالات المرضية والحرجة.
وأضاف أن المستشفيات الجامعية قدمت خدماتها لأكثر من 1,529,899 مستفيدًا خلال العام المالي 2025/2026، بما يعكس الثقة المتزايدة في مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها، ودورها المحوري في دعم المنظومة الصحية بمحافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن المستشفيات شاركت في تنفيذ 13 مبادرة رئاسية وقومية، انطلاقًا من دورها المجتمعي في دعم المبادرات الصحية للدولة، كما نظمت 24 قافلة طبية استفاد منها 5444 مواطنًا، من خلال تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمناطق الأكثر احتياجًا.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها  أن الجامعة تواصل تنفيذ خطة طموحة لتطوير البنية التحتية للمستشفيات، حيث تم الانتهاء من مشروع تطوير مستشفى الجراحة بالكامل، إلى جانب استمرار العمل في عدد من المشروعات الإستراتيجية، تشمل تطوير مستشفى بنها الجامعي الجديد بتكلفة تقارب 3 مليارات جنيه، ومشروع العيادات الخارجية والمراكز الطبية المتخصصة بتكلفة 420 مليون جنيه، وإنشاء مركز العلاج الإشعاعي والأورام بتكلفة إنشائية 95 مليون جنيه، بالإضافة إلى أجهزة طبية بقيمة 500 مليون جنيه، فضلًا عن إنشاء وحدة رعاية الحالات الحرجة بالمستشفى التخصصي.
وأضاف أن خطة التطوير المستقبلية تتضمن إحلال وتجديد وتطوير مستشفى الباطنة بتكلفة تقترب من مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ المرحلة الثالثة لتطوير الاستقبال والطوارئ بتكلفة تقارب 500 مليون جنيه، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وفي إطار دعم المنظومة الطبية، تم تدعيم المستشفيات بأجهزة طبية حديثة بلغت تكلفتها 75 مليون جنيه، فيما بلغت تكلفة مشروعات التطوير الإنشائي والخدمي 450 مليون جنيه، بما يعكس استمرار الجامعة في الاستثمار في تطوير المستشفيات الجامعية ورفع كفاءة خدماتها العلاجية والتشخيصية.
ويؤكد حصاد العام المالي 2025/2026 استمرار مستشفيات جامعة بنها في أداء رسالتها العلاجية والتعليمية والبحثية بكفاءة، ودعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية، بما يتماشى مع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للارتقاء بالمستشفيات الجامعية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.

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