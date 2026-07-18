أوروبا والخليج يتحدان ضد إيران: نرفض ادعاءات أي دولة بالسيادة على مضيق هرمز

أكد بيان مشترك صادر عن الجانبين الأوروبي والخليجي رفضهما أي ادعاءات تتعلق بالسيادة أو فرض السيطرة على مضيق هرمز من قبل أي دولة، مشددًا على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة واحترام القانون الدولي في أحد أبرز الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

وأوضح البيان أن أمن الملاحة في مضيق هرمز يمثل مسؤولية دولية مشتركة، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية التي تكفل انسيابية حركة التجارة العالمية وعدم تعريضها لأي تهديد.

كما شدد البيان على ضرورة تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة، مؤكدًا أهمية خفض التصعيد واعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة الخلافات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الخليج، واستمرار المخاوف الدولية من تأثيرها على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، في وقت يُعد فيه مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز على مستوى العالم.