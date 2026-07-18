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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

شاهد .. البطل أحمد البنا يروي لحظة إنقاذ أسرة من الغرق بالغربية

بطل الشهامة بالغربية
بطل الشهامة بالغربية
الغربية أحمد علي

شهدت قرية إبشواي الملق بمركز قطور بمحافظة الغربية اليوم فرحة وسعادة بين كل الأسر والعائلات عقب شيوع وتداول فيديو يجسد ملحمه بطولية لشاب احمد مجدي البنا  حينما قفز في مياه ترعة القاصد بعدما انقلبت سيارة ملاكي بداخلها أسرة جراء حادث تصادم بسيارة اخري بنطاق قرية دفرة بمركز طنطا بطريق "القاهرة -الاسكندرية " الزراعي.

توجيهات محافظ الغربية 


"قفزت في الترعة لإنقاذ أسرة داخل سيارة ملاكي ولم أهاب الموت" بتلك الكلمات أعرب الشاب الثلاثيني احمد مجدي ندا البنا ابن قرية إبشواي بمركز قطور وبطل الشهامة لافتا بقوله في تصريحات صحفية:"كنت متجها للسفر وفوجئت بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أحدهما سقطت في مياه الترعة ووجدت نفسي اقفز من أجل إخراج من بداخلها وإنقاذ حياته" .

إشادة البطل 

وأفاد البطل الشاب بقوله:"نفسي الناس كلها تدعي كوني يعاني من آلام مزمنة في ظهري وربنا يكرم ابويا وأمي في حياتهم بزيارة مسجد الله الحرام بالمملكة العربية السعودية" .

وتابع بطل الشهامة "البنا" بقوله "الحمد لله ربنا اكرمني بتحطيم زجاج واجهه السيارة الملاكي وفتح أبوابها وإخراج رجل وابنته ورفعهم إلي أحدي ضفاف الترعة وسط تحفيز كبير من المارة ورواد الطريق الزراعي" .

كما أعرب الشاب البطل عن سعادته البالغة بقوله "الحمد لله تعلمت السباحة من صغري وده مكني اكتر من إنجاز مهمه الانسانيه في انقاذ حياة الأسرة من داخل السيارة الملاكي " .

إنقاذ حياة أسرة كاملة 

كما أعرب الشاب عن فرحته بقوله :"قفزت وأنقذت زوجين وابنتهم من داخل السيارة وقدرت أنهم أهلي".

وكان الفيديو المتداول  عبر جروبات الفيس بوك  لاقي استحسان رواد جروبات السوشيال ميديا واشادوا ببطولة الشاب وتضحيته بحياته من أجل السعي وراء انقاذ الأسرة بالكامل من الغرق وخطر الموت .

دعوات تكريم محافظ الغربية 

كما طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك محافظ الغربية والقيادات التنفيذية بالضرورة تكريم البطل الشاب لجهوده في إنقاذ حياة أسرة كاملة مكونة من ثلاث أشخاص .

مساهمة بطولية 

الجدير بالذكر أن الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك طالبوا اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية بأهمية تكريم الشاب لمساهمته وبطولته الإنسانية في انقاذ حياة أسرة بأكملها ونقلت علي أثرها بواسطة سيارات الإسعاف إلي طوارىء مستشفي طنطا العام.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة بطل الشهامة بالغربية

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