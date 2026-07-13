ترقية 36 عضواً بهيئة التدريس وتعيين 98 مدرسا بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته العاشرة للعام الجامعي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من:

ابتسام خيرت إبراهيم عبد الحي، إيهاب عبد اللطيف راغب الجندي، ريهام عبد الرحمن لطفي أحمد عامر، سامح الغمري محمد عبده الشوادفي، شيماء محمد عبد العزيز أحمد الرفاعي، الشيماء زكريا محمود على الشهاوي بكلية الطب، ندا محمد طه الشناوي بكلية الهندسة، شعبان محمد السيد عبد الغني بكلية التربية، محمد سعيد أحمد عبد العزيز غنيم بكلية الزراعة، أمل حمدي عوض أبو رمضان بكلية التمريض، رضوى إبراهيم زكريا محمود، مروة محمود سليمان محمد إبراهيم، هالة فوزي عبد الخالق خليل بكلية التربية النوعية، السيد يسن حسن مرزوق، سحر حسين محمد الشبيني بكلية علوم الرياضة.

توجيهات جامعة طنطا

‎كما تم منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعدلـ:

خلود حمدي محمد أحمد الشوربجي، لميس محمد حامد غيث، مي محمد عز الدين موافي، حسين ممدوح أحمد نصر، أحمد إبراهيم الخليل مصطفى بدران، بكلية الطب، أيمن رفعت التهامي محمد عبد البر، أحمد إبراهيم محمد عبده بكلية الهندسة، أمل عبد العزيز محمد سالم، شريف مجدي عبد الله الشرقاوي، أحلام عبد الجليل أحمد عبد الجليل نصار، إيمان عبد الغنى أبو الفتوح شبل مقلد بكلية طب الأسنان، آية حسن زكي القديم بكلية الصيدلة، سهيلة محمد جلال محمد خليل، إسراء السعيد إبراهيم عمار، رنا حسنى محمد دياب بكلية العلوم، حماده السعيد المعصراوي غازي، مايسا علي محمد عبد الله بكلية التجارة، سهام صبري حسن الترهوني، السيد عبد الوهاب سند محمد الفولي بكلية التربية، محمد علاء عبد الله الخطيب، سالي سمير رمضان مبروك زيدان بكلية التربية النوعية.

دعم اعضاء هيئة التدريس

كما تم تعيين لوظيفة مدرس نانسي إبراهيم كامل عدس، محمد صبحي عبد الحميد عامر، أحمد محمد محمد رشاد عطية جوده، مروة مصطفى عبد الغنى طلبه سلامة، سارة محمد نجيب الغرابلي عبد الحميد نوفل، سهيلة عبد الرحمن أنور دغيدي، دعاء حمدي عبد العظيم محمود الكومي، سارة أنور مصطفى النجار، أسماء محمود فؤاد عبد العزيز الشيخ، فاطمة إيهاب الششتاوي المصري، إسراء سامح محمد رفعت محمد سعيد، ريهام سامي أحمد عبد الفتاح شتا، دولت ناصر إبراهيم التطاوي، أسماء حمدي محمد دخيل، إسراء أحمد محمود أحمد الشناوي، محمد السعيد فاروق حماد، منة الله أحمد محمود السيد الرفاعي، وفاء محمد مصطفى مسعود، سارة محسن السيد عبد العزيز بسيوني، ياسمين شريف أحمد نبيه، آلاء سعد حسان سعد اللبيدي، سماح جمال السيد الراعي، محمود ممدوح حامد شعيب، منى حسن عباس دويدار، محمد مجدى مصطفى الشناوي، نهى عصام الدين عبد الرحيم شلبي، دعاء أحمد عبد الفتاح بلحه، إسراء جمال أحمد محمد السعدي، منار محمد إسماعيل حسن العترة، محمد سعيد على حسن البحيري، عمر محمد فتحي القاضي، حسام إبراهيم السيد إبراهيم هشام، سليم حافظ فتحي حجازي، محمد جمال عبد الفتاح عبد المعطى السيد، عبد الرحمن وجيه أمين بدير، معتز دسوقي عزت أبو عمو، نهال عادل لطفى أحمد، أسماء أحمد مصطفى أحمد عبد الكريم، أيمن السيد أحمد عمارة، ريهام مصطفى فتحي عيد جامع، الشيماء فتحي زيدان الدسوقي، رنا إيهاب عبد الفتاح الجعبيري، نورهان أحمد محمد أحمد أبو منصور، لمياء مصطفى عبد الفتاح البلاط، أمل علاء الدين السيد أحمد علي، إيمان السيد عبد الحميد الزيات، حنان مظهر عبد المطلب الخولي، بسنت أحمد محمد على الشيخ، هاجر محمد فتحي محمد السيد العطار، ناردين سامح سليمان منصور، هند سمير عبد القادر الشويخ، آية عبد العزيز الشحات أبو زيد، محمد عبد العزيز نصر أبو المجد الحارتي، اسماعيل عصام عبد العزيز الحلبي، داليا محمد محمد عبد الحميد، ريهام منير عبد الحميد عامر، أميرة بكر محمد إمارة، ميرنا محمد أبو بكر رمضان محمد بكره، نوران حمدي عبد الله سعد مرجان، إبراهيم عبد الوهاب إبراهيم سيد أحمد علام، محمد السيد عبد الرازق المغني بكلية الطب، محمد عقل عبد الله عقل، محمد عصام محمد الكفراوي، ريهام عبد البر إبراهيم أبو رحمه بكلية الهندسة، نورا سعيد السيد رسلان، عمرو أنور محمد الليثي يوسف، هدير محمد عبد الوهاب أي الدين، منى محمد عبد السميع محمود مرسي، سحر عبد الله محمود فوده، حنان محمد مصطفى عرب، إيمان محمد أحمد طعيمة بكلية طب الأسنان، هبه محمدي سعد عبد الحميد أبو سالم، خديجة أحمد محروس جلال بكلية الصيدلة، مي محمد أحمد حمود بكلية العلوم، عبد القادر إبراهيم عبد القادر الخيال بكلية التجارة، السيد عبد الستار القطب سلطان، محمود حلمي محمد عبد القادر سكين، دينا أحمد خليل دسوقي جاد الله، محمد رجب محمد المكاوي بكلية الآداب، هالة مصطفى عبد الفتاح عيسى، إيمان السيد محمد غنيم الدسوقي، رشا مصطفى كمال مهاود، أمنية يوسف محمد عبد الخالق سعد الدين بكلية التربية، فاطمة مجدي محمد عمارة بكلية التربية النوعية، هدير بسيوني سعد محمود منصور، شيماء ممدوح محمد أحمد حماد، نوال مهدي محمد عبد الغني، سارة رجب رجب حدوة، ناهد محمد ياسين العزقلاني، هبه على عبد اللاه على عتمان، سالي محمد مرسى منصور بكلية التمريض، محمد صبحي أحمد محمد نحيله، أحمد مسعد السعيد الباجوري، شيماء سعد صالح صبري، كريم السيد السيد سعد، أحمد محمد مسعد محمد العربي، اسلام إيهاب سيد اسماعيل فهمي، ماري رشدي مهنى منصور البغدادي بكلية علوم الرياضة.

تبادل الخبرات

‎بالإضافة إلى الموافقة على منح 36 دبلوم، 80 درجة ماجستير، 37 درجة دكتوراه في التخصصات المختلفة.