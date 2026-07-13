مصرع عامل سقط في بلاعة صرف صحي

شهدت محافظة المنوفية اليوم حادث مأساوي في قرية كفر نفرة التابعة لمركز بركة السبع حيث سقط عامل أثناء عمله في بلاعة صرف صحي

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شرطة بركة السبع يفيد بوقوع عامل صرف صحي في بلاعة أثناء عمله في قرية كفر نفرة التابعة للمركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية والجهات المعنية ووفد من شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية لمكان الواقعة وتبين وفاة الشاب احمد محمد يبلغ من العمر 20 عام.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى بركة السبع تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من الاجراءات اللازمة لدفنه في مقابر العائلة