رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة كلية الذكاء الاصطناعي بنسبة نجاح 84.3%

اعتمد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، نتيجة الفصل الدراسي الربيعي للعام الجامعي 2025/2026 بكلية الذكاء الاصطناعي، والتي بلغت نسبة النجاح بها 84.3%، مقدمًا التهنئة للطلاب الناجحين، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز في مسيرتهم العلمية.

وأكد رئيس الجامعة أن كلية الذكاء الاصطناعي تمثل إحدى الكليات الواعدة التي تحظى باهتمام كبير من الجامعة، في إطار خطتها لدعم التخصصات المستقبلية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تطوير البرامج الأكاديمية وتوفير بيئة تعليمية متطورة تسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

و أوضح الدكتور أحمد القاصد، أن إجمالي عدد الطلاب بلغ 287 طالبًا، نجح منهم 242 طالبًا، بينما بلغ عدد غير المجتازين 45 طالبًا، وتضم الكلية أربعة برامج دراسية بإجمالي 146 ساعة معتمدة.

وأضاف أن برنامج علوم البيانات حقق أعلى نسبة نجاح بين برامج الكلية بنسبة 88.9%، يليه برنامج الأمن السيبراني بنسبة 86.8%، ثم برنامج ذكاء الآلة بنسبة 83.8%، فيما سجل برنامج النظم الذكية نسبة نجاح 75.6%، كما يعد برنامج ذكاء الآلة الأكبر من حيث عدد الطلاب بإجمالي 111 طالبًا.

وأشار القاصد إلى أن توزيع التقديرات أظهر مستوى أكاديميًا متميزًا، حيث حصل 53 طالبًا على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وطالب واحد على ممتاز، و50 طالبًا على جيد جدًا مع مرتبة الشرف، و52 طالبًا على جيد جدًا، و76 طالبًا على جيد، و10 طلاب على مقبول، مؤكدًا استمرار الكلية في تطوير منظومة التعليم والتدريب لإعداد خريجين قادرين على المنافسة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم .

وأكد الدكتور أسامة عبدالرؤوف، عميد كلية الذكاء الاصطناعي، أن النتائج تعكس التزام الطلاب وجهود أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري في تحقيق أعلى مستويات الجودة التعليمية، مشيرًا إلى أن الكلية مستمرة في تطوير المناهج الدراسية، وتعزيز التدريب العملي والبحث العلمي، وربط البرامج الأكاديمية بمتطلبات سوق العمل، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على الابتكار والمنافسة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني، تنفيذًا لاستراتيجية جامعة المنوفية ورؤية الدولة للتحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.