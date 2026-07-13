بلطجية يحملون أسلحة ويعتلون سيارة لترويع المارة .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المتداول

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالصعود أعلى إحدى السيارات وإحداث تلفيات بها والتلويح بسلاح أبيض ونارى والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء بالقليوبية.



بالفحص أمكن تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (عنصرين جنائيين "أحدهما قيد الحبس بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية إتجار بالمواد المخدرة" - مقيمان بدائرة قسمى شرطة "عين شمس - وأول العبور") وأمكن ضبط الآخر وضُبط بحوزته (بندقية خرطوش - سلاح أبيض الظاهرين بمقطع الفيديو - كمية لمخدرى "الحشيش ، والهيروين).

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وأضاف بتأجيره السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو من أحد معارض السيارات "لم يرد أية بلاغات بشأنها" ، وإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى خلال شهر مايو الماضى ، وأنهما كانا تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة ، وتبين قيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العبور) بتصوير المقطع المشار إليه "تم ضبطه" وبمواجهته أيد ما سبق وأضاف بتصويره المقطع وإرساله لعدد من معارفه بقصد الإستعراض إلا أنه فوجئ بتداوله على مواقع التواصل الإجتماعى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

