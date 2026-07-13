رئيس الوزراء يتابع عددًا من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي الطيران المدني والبترول

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية التنسيق وتعزيز التعاون والعمل التكاملي بين وزارتي الطيران المدني والبترول والثروة المعدنية في ملفات العمل المشتركة، خاصة ما يتعلق بتوفير المواد البترولية اللازمة لقطاع الطيران المدني؛ في سبيل تلبية احتياجاته المختلفة، وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة الطيران المدني، ورفع كفاءة خدماتها واستدامتها، وتحديث البنية التحتية للمطارات، مع ضمان أعلى معايير السلامة والأمن.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض آليات التعاون بين الوزارتين وسُبل تعزيزها، ولا سيما فيما يخص تأمين مصادر الطاقة التي تستهدف المساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية لقطاع الطيران من خلال إنتاج وقود طيران أخضر مستدام بيئيًا، وهو ما يأتي ضمن توجه الدولة لزيادة مصادر الطاقة من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفي هذا الإطار، تم استعراض تقدم العمل في مشروع وقود الطائرات المستدام التابع لوزارة البترول والثروة المعدنية ويجري التعاون فيه مع وزارة الطيران المدني في الجوانب الفنية للمشروع الذي يعد الأول من نوعه في مصر، وسيسهم في تقليل انبعاثات قطاع الطيران من خلال إنتاج وقود طيران أخضر مستدام بيئيًا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم التأكيد في أثناء الاجتماع على أن هناك تنسيقا ناجحا بين قطاعي البترول والطيران المدني باستمرار بشأن تلبية احتياجات الطيران المدني من وقود الطائرات حيث يتم العمل على تلبية الطلب عليه بكفاءة وانتظام، خاصة خلال مواسم الحج والعمرة والمواسم السياحية، التي تشهد ذروة معدلات الحركة السياحية والطلب على الوقود.

وأفاد وزير البترول خلال الاجتماع بأن الوزارة تحرص على تطوير ورفع كفاءة محطات تموين الطائرات بالمطارات المصرية التي تشغلها شركات قطاع البترول الوطنية والشركات العالمية، وفقا لأحدث النظم والمعايير المعتمدة دوليًا، مع توفير البنية التحتية اللازمة، والتوسع في إنشاء محطات جديدة وإضافة وحدات تموين حديثة بالمطارات، بما يواكب نمو حركة الطيران ويلبي احتياجاتها.

وأكد أن الطلب المحلي على وقود الطائرات تتم تلبيته محليًا بالكامل من إنتاج معامل التكرير المصرية، لافتًا إلى قدرة القطاع على تعزيز الإنتاجية ومواكبة الزيادة في الطلب خلال مواسم الذروة.