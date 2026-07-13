وزير التعليم العالي يصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء جامعة القاهرة الأهلية

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة والمكلف بأعمال رئيس جامعة القاهرة الأهلية، صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوة رقم 1201 لسنة 2026 بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة القاهرة الأهلية، في إطار دعم منظومة الجامعات الأهلية وتعزيز حوكمتها، بما يسهم في تحقيق رسالتها التعليمية والبحثية، ودعم تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتشكيل مجلس أمناء جامعة القاهرة الأهلية يمثل خطوة مهمة في مسيرة الجامعة، ويعكس حرص الدولة على ترسيخ مبادئ الحوكمة وتعزيز الأداء المؤسسي للجامعات الأهلية، بما يدعم دورها في تقديم تعليم جامعي حديث يواكب المتغيرات العالمية ويلبي احتياجات التنمية الوطنية.

وأشار إلى أن تشكيل مجلس أمناء جامعة القاهرة الأهلية يضم نخبة متميزة من القامات الأكاديمية والعلمية والشخصيات العامة ذات الخبرات الواسعة، وهو ما يمثل إضافة حقيقية لمسيرة الجامعة، ويسهم في دعم رؤيتها الاستراتيجية نحو بناء نموذج جامعي متطور يجمع بين الجودة الأكاديمية، والابتكار، والبحث العلمي، والشراكة مع الصناعة، وريادة الأعمال، بما يعزز مكانتها كإحدى الجامعات الرائدة إقليميًا ودوليًا.

وتضمن قرار تشكيل مجلس الأمناء عضوية كلاً من: د. صالح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق، ود..هبة أحمد عبد السلام نصار الأستاذ المتفرغ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ونائب رئيس الجامعة الأسبق، ود.عبد الله عبد الفتاح التطاوي الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب، ونائب رئيس الجامعة الأسبق، ود. جمال عبد السميع مصطفى الشاذلي الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب، ونائب رئيس الجامعة الأسبق، و د. أيمن سعد نصر الدين المتولي الخطيب الأستاذ المتفرغ بكلية الصيدلة، ونائب رئيس الجامعة الأسبق، و د. جمال عبد الناصر مدبولي أحمد نصر الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، ونائب رئيس الجامعة الأسبق، ود.مجدي عبد الحميد عبد العزيز محمود الأستاذ المتفرغ بكلية الطب، ورئيس قسم أمراض القلب الأسبق، و د. نادية إسكندر زاخاري شنودة الأستاذ المتفرغ بالمعهد القومي للأورام، ووزيرة البحث العلمي الأسبق، ود. أحمد فاروق حامد غنيم الأستاذ المتفرغ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، ود. ممدوح محمد جاد الدماطي الأستاذ المتفرغ بكلية الآثار بجامعة عين شمس، ووزير الآثار الأسبق، و د. سيد مصطفى عبده مشعل وزير الإنتاج الحربي الأسبق، و د. أشرف محمد الهادي السعيد العزازي الأستاذ المتفرغ بكلية الدراسات الإفريقية العليا، والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، و اللواء د. هشام محمد إمام أحمد محمد الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، و محافظ الجيزة – بصفته، و رئيس جامعة القاهرة – بصفته، ورئيس جامعة القاهرة الأهلية – بصفته، ممثل عن الحكومة – يختاره وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كما نص القرار، أن يدعو وزير التعليم العالي والبحث العلمي مجلس الأمناء إلى عقد أولى جلساته برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، لاختيار رئيس المجلس ونائبه.