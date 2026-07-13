قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسن شحاتة: مين ميحبش الخطيب؟ وزعلان من زملكاوي مجانيش فى مرضي
إيران: نسعى لآلية مشتركة مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز
حسن شحاتة ينتقد مرموش: مكنتش فاكر إنك أناني للدرجة دي.. ومتزعلش مني
البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الأثنين 13 يوليو
مقتل وإصابة 20 شخصا إثر اصطدام شاحنة نقل ثقيلة بمركبات غرب المكسيك
طوارئ وتوقف 3 محطات نووية عن العمل.. حرائق وموجة حر شديدة تضرب فرنسا
ميناء دمياط يحقق أعلى تداول في تاريخه.. وشعبة النقل: الطفرة تعكس نجاح خطط التطوير
تظلمات الدبلومات الفنية 2026 .. تفاصيل عاجلة بشأنها الآن
إسماعيل عبد الغفار: منظومة التير خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتسهيل حركة التجارة
الجيش الروسي يستهدف الموانئ الأوكرانية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى
القبض على المتهم بقتل كلب بالمنوفية
قابيل وهابيل في أخميم.. القصة الكاملة لمقتل شاب على يد شقيقه بسبب خلافات مالية في سوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي يصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء جامعة القاهرة الأهلية

الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة
الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة
أ ش أ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة والمكلف بأعمال رئيس جامعة القاهرة الأهلية، صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوة رقم 1201 لسنة 2026 بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة القاهرة الأهلية، في إطار دعم منظومة الجامعات الأهلية وتعزيز حوكمتها، بما يسهم في تحقيق رسالتها التعليمية والبحثية، ودعم تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتشكيل مجلس أمناء جامعة القاهرة الأهلية يمثل خطوة مهمة في مسيرة الجامعة، ويعكس حرص الدولة على ترسيخ مبادئ الحوكمة وتعزيز الأداء المؤسسي للجامعات الأهلية، بما يدعم دورها في تقديم تعليم جامعي حديث يواكب المتغيرات العالمية ويلبي احتياجات التنمية الوطنية.

وأشار إلى أن تشكيل مجلس أمناء جامعة القاهرة الأهلية يضم نخبة متميزة من القامات الأكاديمية والعلمية والشخصيات العامة ذات الخبرات الواسعة، وهو ما يمثل إضافة حقيقية لمسيرة الجامعة، ويسهم في دعم رؤيتها الاستراتيجية نحو بناء نموذج جامعي متطور يجمع بين الجودة الأكاديمية، والابتكار، والبحث العلمي، والشراكة مع الصناعة، وريادة الأعمال، بما يعزز مكانتها كإحدى الجامعات الرائدة إقليميًا ودوليًا.

وتضمن قرار تشكيل مجلس الأمناء عضوية كلاً من: د. صالح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق، ود..هبة أحمد عبد السلام نصار الأستاذ المتفرغ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ونائب رئيس الجامعة الأسبق، ود.عبد الله عبد الفتاح التطاوي الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب، ونائب رئيس الجامعة الأسبق، ود. جمال عبد السميع مصطفى الشاذلي الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب، ونائب رئيس الجامعة الأسبق، و د. أيمن سعد نصر الدين المتولي الخطيب الأستاذ المتفرغ بكلية الصيدلة، ونائب رئيس الجامعة الأسبق، و د. جمال عبد الناصر مدبولي أحمد نصر الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، ونائب رئيس الجامعة الأسبق، ود.مجدي عبد الحميد عبد العزيز محمود الأستاذ المتفرغ بكلية الطب، ورئيس قسم أمراض القلب الأسبق، و د. نادية إسكندر زاخاري شنودة الأستاذ المتفرغ بالمعهد القومي للأورام، ووزيرة البحث العلمي الأسبق، ود. أحمد فاروق حامد غنيم الأستاذ المتفرغ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، ود. ممدوح محمد جاد الدماطي الأستاذ المتفرغ بكلية الآثار بجامعة عين شمس، ووزير الآثار الأسبق، و د. سيد مصطفى عبده مشعل وزير الإنتاج الحربي الأسبق، و د. أشرف محمد الهادي السعيد العزازي الأستاذ المتفرغ بكلية الدراسات الإفريقية العليا، والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، و اللواء د. هشام محمد إمام أحمد محمد الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، و محافظ الجيزة – بصفته، و رئيس جامعة القاهرة – بصفته، ورئيس جامعة القاهرة الأهلية – بصفته، ممثل عن الحكومة – يختاره وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كما نص القرار، أن يدعو وزير التعليم العالي والبحث العلمي مجلس الأمناء إلى عقد أولى جلساته برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، لاختيار رئيس المجلس ونائبه.

محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 يبدأ يوم جمعة.. موعد تغيير الساعة رسميًا

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

حسام حسن

أجريت قسطرة وركبت 3 دعامات| حسام حسن يصدم الجميع على الهواء

سعر الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 وعيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب اليوم الاثنين 13 يوليو 2026 وعيار 21 بالمصنعية

شقق الإيجار التمليكي2026

خلال شهر.. الشروط الجديدة لحجز شقق الإيجار 2026

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 أمام الجنيه في البنوك

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 أمام الجنيه في البنوك

إمام عاشور

3 أندية أوروبية تراقب إمام عاشور.. وعرض إنجليزي يصل إلى 5 ملايين إسترليني

البنزين

بعد قرارات مجلس الوزراء.. سعر البنزين والسولار اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

من رصاص العم إلى غدر الأخ.. سوهاج تنزف وجعًا بعد مذبحتين داخل جدران العائلة: دماء في أخميم وأجساد يُبحث عنها بمياه النيل

مستشفى الأزهر بدمياط

أطباء جامعة الأزهر بدمياط ينقذون حياة مريض من طعنة نافذة في القلب

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتابع مشروعات وخطط العمل بمدينة البدرشين.. ويوجه بتسريع وتيرة التنفيذ

بالصور

طريقة عمل طاجن الدجاج بالبصل المكرمل

طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..
طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..
طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..

دينا داش في أجواء رومانسية رفقة زوجها أمام البحر

دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها
دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها
دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد