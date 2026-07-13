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تظلمات الدبلومات الفنية 2026 .. تفاصيل عاجلة بشأنها الآن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تظلمات الدبلومات الفنية 2026 .. تفاصيل عاجلة بشأنها الآن

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مدة فتح باب تقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2026 .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن باب تظلمات الدبلومات الفنية 2026 ، سيظل متاحا أمام الطلاب لمدة 15 يوما للدور الأول ، وسبعة أيام للدور الثاني

رسوم تظلمات الدبلومات الفنية 2026

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعديل رسوم تظلمات الدبلومات الفنية 2026 ، لتصبح  200 جنيه لكل مادة ، وتذهب لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال الهيئة القومية للبريد وشركة فورى بدلا من سدادها بأحد البنوك الوطنية.

ضوابط تظلمات الدبلومات الفنية 2026

  •  احضار أصل وصورة ايصالات السداد المطلوبة بالإضافة إلى أصل وصورة بطاقة الرقم القومى عند الحضور للاطلاع بالكنترول.
  •  يقوم الطالب بالتسجيل على الرابط الإلكتروني الخاص بالتظلمات والمرسل لجميع المدارس -

https://forms.cloud.microsoft/r/KzXSDxku^m?origin=lprLink 

  •  يقوم بتحديد المواد التي يرغب التظلم فيها وسوف يظهر له في النهاية بعد تسجيل جميع البيانات صفحة بميعاد الاطلاع.
  •  يسمح لولى أمر الطالب فقط بالحضور مع الطالب أثناء الاطلاع بعد التأكد من شخصيته عن طريق بطاقة الرقم القومي.
  •  يحظر على الطالب أو ولى الأمر استخدام الهاتف المحمول في المكان المخصص للاطلاع داخل اللجنة كما يحظر عليه اصطحاب نماذج اجابه وذلك طبقاً للقرار الوزاري ٢٩٣ لسنة ٢٠١٤.
  • طبقاً للقرار الوزارى رقم ٢٩٣ لسنة ٢٠١٤ يقوم الطالب باستلام صورة كراسة اجابته البوكليت في المواد المتظلم  فيها ويقوم بتدوين الملاحظات في النموذج المعد لذلك بخط يده في الإطار الآتي:
  • وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة.
  • عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرأة من الخارج لكراسة الإجابة.
  • عدم احتساب الدرجة الأعلى في الحالات المسموح بها قانوناً.
  •  الخطا في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرأة من الخارج.
  • يقوم الطالب بتسليم كراسة اجابته (البوكليت وبرفق بها ورقة الملاحظات ويقوم بالتوقيع بما يفيد قيامه بالاطلاع.
  •  تتولى لجنة النظام والمراقبة استكمال باقي الإجراءات القانونية المتبعة طبقاً للقرار الوزاري وبعد ظهور نتيجة التظلم يتم الاتصال بالطالب على رقم المحمول المسجل على رابط التظلمات لإبلاغه بالنتيجة.
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