تظلمات الدبلومات الفنية 2026 .. تفاصيل عاجلة بشأنها الآن

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مدة فتح باب تقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2026 .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن باب تظلمات الدبلومات الفنية 2026 ، سيظل متاحا أمام الطلاب لمدة 15 يوما للدور الأول ، وسبعة أيام للدور الثاني

رسوم تظلمات الدبلومات الفنية 2026

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعديل رسوم تظلمات الدبلومات الفنية 2026 ، لتصبح 200 جنيه لكل مادة ، وتذهب لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال الهيئة القومية للبريد وشركة فورى بدلا من سدادها بأحد البنوك الوطنية.

ضوابط تظلمات الدبلومات الفنية 2026

احضار أصل وصورة ايصالات السداد المطلوبة بالإضافة إلى أصل وصورة بطاقة الرقم القومى عند الحضور للاطلاع بالكنترول.

يقوم الطالب بالتسجيل على الرابط الإلكتروني الخاص بالتظلمات والمرسل لجميع المدارس -

https://forms.cloud.microsoft/r/KzXSDxku^m?origin=lprLink