دينا داش في أجواء رومانسية رفقة زوجها أمام البحر

شاركت البلوجر دينا داش، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام بصور رومانسية رفقة زوجها.

وظهرت دينا داش باطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية مايوه اسود اتسم بستايل ألكتف و كتف.



تفاصيل إطلالة دينا داش..

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.





وتتميز دينا داش بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد دينا داش، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.