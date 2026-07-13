أسعار النفط ترتفع 4% بعد الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران

ارتفعت أسعار النفط 4% بعد الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران وفق ما أظهرت بيانات التداول.



وارتفع سعر برميل خام برنت تسليم شهر سبتمبر ليصل إلى 78,86 دولار.

أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فقد ارتفع ليصل إلى 74,02 دولار للبرميل تسليم شهر أغسطس.

يأتي ذلك فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني ضرب قاعدة في الأردن واحتجاز سفينتين بمضيق هرمز.

قال إنه استهدف بالصواريخ والطائرات المسيرة مستودعات للصواريخ ومخازن للوقود داخل قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن.

وأضاف أن قواته البحرية أوقفت، خلال الليل، سفينتين في مضيق هرمز بعد إطفائهما أنظمة التعريف الإلكترونية وسلوكهما، بحسب وصفه، مسارا غير قانوني هدد سلامة الملاحة.

اتهم الحرس الثوري الجيش الأمريكي بدفع السفن إلى تنفيذ تحركات غير قانونية داخل المضيق، كما قال إن القوات الأمريكية شنت هجمات على قواعد عسكرية ساحلية إيرانية.