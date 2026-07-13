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قفزة في أسعار النفط بعد تصاعد المواجهة الأمريكية الإيرانية وإعلان طهران إغلاق مضيق هرمز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسعار النفط ترتفع 4% بعد الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران

أسعار النفط
أسعار النفط
محمد على
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ارتفعت أسعار النفط  4% بعد الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران وفق ما أظهرت بيانات التداول.


وارتفع سعر برميل خام برنت تسليم شهر سبتمبر  ليصل إلى 78,86 دولار.

أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فقد ارتفع ليصل إلى 74,02 دولار للبرميل تسليم شهر أغسطس.

يأتي ذلك فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني  ضرب قاعدة في الأردن واحتجاز سفينتين بمضيق هرمز.

قال إنه استهدف بالصواريخ والطائرات المسيرة مستودعات للصواريخ ومخازن للوقود داخل قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن.

وأضاف أن قواته البحرية أوقفت، خلال الليل، سفينتين في مضيق هرمز بعد إطفائهما أنظمة التعريف الإلكترونية وسلوكهما، بحسب وصفه، مسارا غير قانوني هدد سلامة الملاحة.

اتهم الحرس الثوري الجيش الأمريكي بدفع السفن إلى تنفيذ تحركات غير قانونية داخل المضيق، كما قال إن القوات الأمريكية شنت هجمات على قواعد عسكرية ساحلية إيرانية.

أسعار النفط 4 الضربات الأمريكية إيران الحرس الثوري الإيراني

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