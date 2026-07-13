رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية بجميع أنواعها.. مفتوح الآن

بدأ قطاع المعاهد الأزهرية، استقبال طلبات التحويل إلكترونيا للطلاب بين المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2026/2027، اعتبارا من الأحد 12 يوليو 2026، والذي من المقرر أن يستمر حتى 31 ديسمبر 2026، للطلاب الراغبين في التحويل بدء من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي.

التحويل بين المعاهد الأزهرية

ويتم تقديم طلبات التحويل بين المعاهد الأزهرية إلكترونيا لجميع الصفوف المسموح لها بالتحويل، بينما يجرى التحويل ورقيا لتلاميذ المستوى الثاني برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

كما يسمح بالتحويل من المعاهد العادية إلى المعاهد النموذجية في المرحلة الابتدائية فقط، بشرط أن يكون الطالب قد اجتاز مرحلتي رياض الأطفال (المستوى الأول والثاني)، بالإضافة إلى اجتيار اختبار اللغة الإنجليزية الذي يعقد تحت إشراف المنطقة الأزهرية.

كيفية التحويل بين المعاهد الأزهرية

كما يسمح بالتحويل بين القسم العربي وقسم اللغات بالمعاهد النموذجية، أو العكس، داخل المعهد، وفق ضوابط الإدارة العامة للتعليم النموذجي، فيما يلتزم ولي أمر طالب المرحلة الثانوية، بعد الحصول على الموافقة المبدئية إلكترونيا، بتقديم طلب تحويل ورقي موقع من الوالدين أو صاحب الولاية التعليمية، لاستكمال إجراءات التحويل وفق القواعد المنظمة.

وتبدأ إجراءات التحويل بتوجه ولي الأمر إلى المعهد المقيد به الطالب لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم تسجيل طلب التحويل على الرابط التالي عبر بوابة الأزهرالإلكترونية.

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