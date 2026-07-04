بداية من العام القادم.. ضوابط تدريس اللغة الفرنسية بالمعاهد الأزهرية النموذجية واللغات

أعلنت قطاع المعاهد الأزهرية، عن ضوابط تدريس مادة اللغة الفرنسية بالمعاهد النموذجية واللغات، وذلك تنفيذًا للمنشور الوارد من الإدارة العامة للتعليم النموذجي واللغات بقطاع المعاهد الأزهرية، واستعدادًا للعام الدراسي 2026/2027م.

وتضمن الإعلان الصادر عن إدارة التعليم النموذجي بقطاع المعاهد الازهرية، أن تدريس مادة اللغة الفرنسية سيقتصر على الصف الرابع الابتدائي فقط بالمعاهد النموذجية واللغات، باعتبارها لغة ثانية (مستوى رفيع).

تدريس اللغة الفرنسية في المعاهد الأزهرية

كما نص المنشور على أن المادة تُعد مادة نجاح ورسوب، ولا تُضاف درجاتها إلى المجموع الكلي، على أن تكون نسبة النجاح بها 40% من الدرجة، مع الإشارة إلى أن تطبيقها سيكون بالتدرج على المراحل الدراسية اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027م.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على تطوير منظومة التعليم النموذجي واللغات، وتنظيم آليات تدريس اللغات الأجنبية بما يحقق المصلحة التعليمية للطلاب، وفقًا للضوابط المعتمدة.

وأهاب الأزهر الشريف بأولياء الأمور والطلاب الالتزام بما ورد في المنشور، ومتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية للحصول على كل المستجدات المتعلقة بالعملية التعليمية.