الرئيس السيسي: مصر خسرت أكثر من 10 مليارات دولار بسبب اضطرابات البحر الأحمر.. وندعم اتفاقات وقف الحروب في المنطقة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية واجهت خلال السنوات الماضية تحديات وأزمات استثنائية ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والإقليمية، مشيرًا إلى أن مصر تكبدت خسائر جسيمة جراء التطورات التي شهدتها المنطقة، وفي مقدمتها تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات في البحر الأحمر.



افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح أن مصر فقدت أكثر من 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الاعتداءات التي استهدفت السفن في منطقة باب المندب، فضلاً عن التداعيات الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وموجات النزوح التي شهدتها المنطقة.

حقن الدماء والحفاظ على الأمن

وشدد الرئيس السيسي على أن مصر بذلت جهودًا دبلوماسية وسياسية مكثفة لوقف الحروب والحد من التصعيد في المنطقة، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية وحرصها الدائم على حقن الدماء والحفاظ على أمن واستقرار الشعوب.



وأعرب الرئيس عن تقديره للجهود التي بُذلت من أجل التوصل إلى اتفاقات لوقف الصراعات في المنطقة، مؤكدًا أهمية دعم تلك الاتفاقات والعمل على تنفيذها بشكل كامل، ومنع أي محاولات لإفشالها أو تقويض فرص استدامتها.

إنهاء النزاعات وتحقيق السلام

وأكد الرئيس السيسي أن مصر، بما تمتلكه من رؤية استراتيجية وخبرة تاريخية عميقة في شؤون المنطقة، تواصل القيام بدورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، انطلاقًا من إيمانها بأن الحوار والتسويات السياسية يظلان السبيل الأمثل لإنهاء النزاعات وتحقيق السلام العادل والدائم لشعوب المنطقة.