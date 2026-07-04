حدود مصر خط أحمر .. الرئيس السيسي: القيادة الاستراتيجية ركيزة لمواجهة التحديات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية في منظومة إدارة الدولة للأزمات والتحديات، كونه يجمع مختلف عناصر القيادة التنفيذية في إطار واحد يحقق أعلى درجات التكامل والدقة وسرعة الاستجابة.



افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي مقر القيادة الاستراتيجية، حيث أوضح أن هذه القيادة لا تقتصر مهامها على إدارة المواقف العسكرية فحسب، وإنما تمثل ركيزة أساسية في قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية، وفق رؤية شاملة تعتمد على أحدث النظم والتقنيات، وتضع أمن الوطن واستقراره فوق كل اعتبار.

إنشاء القيادة الاستراتيجية

وأشار الرئيس إلى أن إنشاء القيادة الاستراتيجية يأتي في ظل عالم يشهد متغيرات متسارعة وتحديات متزايدة، بما يتطلب امتلاك منظومة متطورة قادرة على التعامل الفوري والفعال مع مختلف المستجدات، والحفاظ على جاهزية مؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات.

حماية الأوطان

وشدد الرئيس السيسي على أن القيادة الاستراتيجية تجدد عقيدة مصرية راسخة تؤكد أن حماية الأوطان مسؤولية مقدسة لا تحتمل التهاون، وأن الرد على أي محاولة للمساس بأمن مصر وسيادتها يعد واجبًا وطنيًا لا تهاون فيه.



وأكد الرئيس أن حدود مصر تمثل خطًا أحمر، تحميه إرادة شعبها وتسنده كفاءة وجاهزية رجال القوات المسلحة، الذين يواصلون أداء مهامهم بكل اقتدار دفاعًا عن الوطن ومقدراته.



واختتم الرئيس السيسي بالتأكيد على أن الدولة المصرية لن تسمح مطلقًا بالمساس بأمنها القومي أو مقدرات شعبها، مع تمسكها الدائم بخيار السلام مع كل من يسعى إليه، انطلاقًا من نهج راسخ يقوم على حماية الوطن وصون استقراره، مع امتلاك القدرة الكاملة على مواجهة أي تهديد يستهدف أمن مصر وسيادتها.