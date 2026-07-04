الرئيس السيسي: ثورة 30 يونيو صرخة حق وإعلان أن مصر لا تحكم إلا بإرادة أبنائها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ثورة 30 يونيو صرخة حق وإعلان بأن مصر لا تحكم إلا بإرادة أبنائها، وأن هذا الشعب قادر على حماية دولته وصون مستقبله مهما عظمت التحديات.

وقال الرئيس السيسي في كلمته عقب افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية في العاصمة الجديدة،: "أتوجه بتحية تقدير وإجلال لشعب مصر العظيم، الذي أثبت على مر التاريخ وعيه العميق وإدراكه الراسخ على حماية الوطن وصون استقراره، مقدما في سبيل ذلك كل غال ونفيس".

وواصل الرئيس السيسي كلمته: “أحيي شهداءنا وقواتنا المسلحة وشرطتنا اللتين كانتا ولا زالتا سندا للشعب وحامية لمقدرات الدولة”.