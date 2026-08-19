سوق الانتقالات يشتعل.. ماذا حدث في كواليس صفقة مصطفى شوبير مع «يوفنتوس»؟

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل حول مستقبل مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، بعد ما انتشرت تقارير صحفية تتحدث عن اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط اسم الحارس صاحب الـ25 عامًا بالانتقال إلى عملاق الكرة الإيطالية، في ظل رغبة يوفنتوس في تدعيم مركز حراسة المرمى قبل انطلاق الموسم الجديد، الأمر الذي فتح الباب أمام التكهنات بشأن إمكانية خوض شوبير تجربة احترافية في الدوري الإيطالي.

يوفنتوس يضع حدًا للتكهنات

لكن المفاجأة جاءت من داخل النادي الإيطالي نفسه، بعد ما نفى المكتب الإعلامي ليوفنتوس صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود رغبة في التعاقد مع حارس الأهلي.

وأوضح متحدث باسم النادي في تصريحات لشبكة «Tribuna» العالمية، أن مصطفى شوبير ليس ضمن خطط يوفنتوس، مؤكدًا عدم وجود رغبة لدى إدارة النادي في إتمام الصفقة.

وبذلك، تبدو الأنباء التي ربطت الحارس المصري بالانتقال إلى «السيدة العجوز» مجرد تقارير لم تستند إلى وجود مفاوضات فعلية، سواء بصورة رسمية أو غير رسمية، وفق ما نقله موقع «بطولات».

موقف حراسة المرمى في يوفنتوس

ويأتي اهتمام يوفنتوس بتدعيم حراسة المرمى في وقت يبحث فيه النادي الإيطالي عن الخيارات المناسبة للموسم الجديد.

وكانت محاولات يوفنتوس للتعاقد مع الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس أستون فيلا، قد وصلت إلى طريق مسدود، قبل أن يتحول اهتمام النادي إلى الإيطالي جولييلمو فيكاريو، حارس توتنهام.

وتشير التطورات إلى أن يوفنتوس يواصل البحث عن حارس جديد، لكن مصطفى شوبير ليس ضمن الأسماء التي يضعها النادي في حساباته خلال الوقت الحالي.

ماذا ينتظر مصطفى شوبير؟

ويظل مصطفى شوبير أحد أبرز حراس الكرة المصرية في الفترة الحالية، بعدما فرض نفسه مع الأهلي وشارك مع منتخب مصر، ما جعله محط أنظار بعض المتابعين في ظل تطور مستواه.

ومع نفي يوفنتوس، تبدو خطوة انتقال شوبير إلى الدوري الإيطالي بعيدة في الوقت الراهن، بينما يظل مستقبله مع الأهلي هو العنوان الأبرز، خاصة مع استمرار المنافسة على مركز حراسة المرمى داخل الفريق.

وينتهي عقد مصطفى شوبير في الأهلي بنهاية الموسم المقبل 2027، حيث عقد مسؤولو النادي جلسة مع اللاعب اتفقوا فيها على التجديد بشكل رسمي وهو ما وافق عليه الحارس دون التحدث عن أي شروط.