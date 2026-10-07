ظاهرة جوية تضرب السعودية.. والأرصاد تحذر الجميع

حذر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية من تكون الضباب الكثيف اليوم، الأربعاء، على أجزاء من منطقة الشرقية، مع عدم استبعاد تكون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية منها.

وفي تقريره اليومي عن حالة الطقس في المملكة، لفت المركز الوطني للأرصاد السعودي إلى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من جازان، عسير، والباحة، ومكة المكرمة.

وتوقع التقرير هطول الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المدينة المنورة، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية.