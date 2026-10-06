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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بادرة وطنية إنسانية.. ولي العهد السعودي يتبرع بالدم ويطلق الحملة الوطنية لعام 2026 | صور

ولي العهد السعودي يتبرع بالدم
ولي العهد السعودي يتبرع بالدم
أخبار العالم

تبرع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، بالدم، معلنًا إطلاق الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم لعام 2026، في مبادرة تستهدف تعزيز ثقافة التبرع الطوعي ودعم جهود المنظومة الصحية في المملكة.

وتهدف الحملة إلى رفع الوعي بأهمية التبرع المنتظم بالدم، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من وحدات الدم ومكوناته، بما يضمن توفير إمدادات آمنة ومستدامة تلبي احتياجات المرضى والمصابين والحالات الطبية الحرجة في مختلف مناطق المملكة.

ويأتي تبرع ولي العهد في إطار الحملة الوطنية التي أطلقها، والتي تسعى إلى ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في العمل التطوعي، بما يعزز جهود إنقاذ الأرواح ودعم المرضى المحتاجين إلى الدم ومكوناته.

وأكد وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أن تبرع ولي العهد يجسد مفهوم المسؤولية الوطنية تجاه المرضى والمحتاجين للدم، مشيرًا إلى أهمية استمرار المشاركة المجتمعية في دعم منظومة التبرع الطوعي.

وتأتي الحملة الجديدة امتدادًا للنجاح الذي حققته المبادرة خلال عام 2025، إذ أسهمت في زيادة أعداد المتبرعين وتعزيز الاعتماد على التبرع الطوعي، إلى جانب دعم احتياجات بنوك الدم في المملكة.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة السعودية، تجاوز عدد المتبرعين بالدم خلال عام 2025 حاجز 900 ألف متبرع، في إطار الجهود الرامية إلى رفع معدلات التبرع الطوعي وتعزيز استدامة مخزون الدم الوطني. كما حصلت الحملة الوطنية للتبرع بالدم على جائزة مكة للتميز في فئة التميز الإنساني، تقديرًا لأثرها المجتمعي والصحي.

وتستهدف الحملة مواصلة نشر ثقافة التبرع بالدم باعتبارها إحدى صور المشاركة المجتمعية، ودعم جاهزية بنوك الدم لتوفير الاحتياجات العلاجية للمرضى في مختلف أنحاء المملكة.

ولي العهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبدالعزيز آل سعود الأمير محمد بن سلمان

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