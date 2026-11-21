كشف المهندس جمال السادات، نجل الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، تفاصيل جديدة عن أجواء المنزل الرئاسي قبل حرب أكتوبر 1973، مؤكدًا أن والده لم يكن يكشف عن قراراته أو تحركاته المتعلقة بالأحداث المهمة.

وقال جمال السادات خلال مدخلة هاتفية ببرنامج الحكاية إن الرئيس الراحل أنور السادات لم يكن يتحدث عن تفاصيل ما يخطط له، مضيفًا: «الرئيس السادات ماكانش بيقول حاجة».

ذهبوا إلى المدرسة بصورة طبيعية

وأضاف أن يوم السادس من أكتوبر 1973، ذهبوا إلى المدرسة بصورة طبيعية، دون أن يكون لديهم علم بما سيحدث، مشيرًا إلى أنهم عرفوا خبر اندلاع الحرب من خلال الراديو.