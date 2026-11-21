ضربت هزة أرضية قوية بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر وسط بيرو حيث شعر المواطنين.

وبحسب وسائل إعلام في بيرو ؛ فقد تم تسجيل الهزة الأرضية في تمام الساعة 7:09 مساءً بالتوقيت المحلي في جبال الأنديز بالقرب من كاروا مايو في منطقة جونين بين سيرو دي باسكو وجونين.

وضربت الهزة الأرضية على عمق حوالي 108 كم مما أدى إلى انتشار الاهتزاز عبر جزء هائل من البلاد.

وشعر بالهزة الأرضية سكان باسكو، وأوكسابامبا، وليما على بعد أكثر من 150 كم من مركز الزلزال .

كما لم تكشف سلطات بيرو عن الأضرار الناجمة عن الزلزال حتى الآن.

وبحسب السلطات المحلية في بيرو ؛ فمن المتوقع حدوث هزات ارتدادية خلال الأيام القليلة القادمة.

