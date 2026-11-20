كشف الإعلامي الرياضي خالد الغندور عن عزمه اتخاذ إجراءات قانونية خلال الأيام المقبلة، معلنًا تقدمه ببلاغ إلى مباحث الاتصالات، إلى جانب تقديم عدد من الشكاوى للجهات المعنية.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «يوم الأحد بإذن الله سأتقدم ببلاغ لمباحث الاتصالات، وشكوى للمجلس الأعلى للإعلام، وشكوى لنقابة الصحفيين، وشكوى لنقيب الإعلاميين».

وأضاف موجهًا حديثه إلى عدد من المسؤولين: «سيادة الوزير خالد عبد العزيز، وأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، والدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، ووزارة الداخلية».