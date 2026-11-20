تتحرك عدة أطراف للوساطة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومدرب منتخب البرتغال جورج جيسوس، بهدف إنهاء الخلاف القائم بينهما، وإقامة تكريم رسمي يليق بمسيرة قائد المنتخب.

ووفقًا لما ذكره موقع «ذا أثلتيك»، أثارت أزمة التكريم الأخير جدلًا واسعًا، بعدما غاب رونالدو عن المناسبة التي أقيمت قبل مواجهة الدنمارك، فيما انتقدت والدته دولوريس أفيرو الاتحاد البرتغالي بسبب طريقة التعامل مع نجلها.

ورغم صعوبة تقريب وجهات النظر حاليًا، تستمر محاولات الوساطة لإنهاء الخلاف، وسط تحركات تهدف إلى احتواء الأزمة وإقامة تكريم رسمي يليق بما قدمه رونالدو طوال مسيرته مع منتخب البرتغال.

وفي الوقت نفسه، يواصل رونالدو التركيز على مشواره الكروي، سعيًا للوصول إلى 1000 هدف في مسيرته، إذ يفصله 15 هدفًا فقط عن تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.