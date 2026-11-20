يعاني دوري القسم الثاني من إصابات متنوعة للاعبي الفرق والمدربين أيضا.

ولعل أبرزها اصابة عبداللطيف الدوماني مدرب دكرنس للإغماء بسبب سعادته بفوز الفريق.

من الفرحة.. تعرض نجم الزمالك السابق للإغماء في دوري القسم الثاني| صور

تعرض عبداللطيف الدوماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي دكرنس للإغماء في مباراة منية النصر التي أقيمت ضمن منافسات دوري القسم الثاني على ملعب استاد المنصورة.

وسقط عبداللطيف الدوماني المدير الفني لفريق دكرنس مغشيا عليه عقب تسجيل فريقه الهدف الثاني في شباك المنافس.

وحقق فريق دكرنس فوزًا مهمًا على حساب منية النصر بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على استاد المنصورة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري القسم الثاني.تصفح معدات الكرة

وسجل كريم فوزي الهدف الأول لـ دكرنس في الدقيقة 73، قبل أن يضيف يوسف عبساوي الهدف الثاني في الدقيقة 86، ليحسم الفريق المواجهة لصالحه ويحصد ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الفوز، رفع دكرنس رصيده إلى 19 نقطة، بعدما دخل المباراة وفي جعبته 16 نقطة، ليواصل تواجده في المركز الخامس بجدول الترتيب.



إصابة توأم الإسماعيلي في مباراة واحدة

بعد تعرض عبد الله محمد لاعب الإسماعيلي في مباراة الداخلية بدوري المحترفين لشد في العضلة الضامة ومغادرته ملعب المباراة في الدقيقة الثانية، تعرض شقيقه يوسف محمد للإصابة في العضلة الضامة في الدقيقة 15 من عمر المباراة.