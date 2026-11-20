توج فريق الأهلي بكرة اليد بكأس السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي

ووصل الأهلي إلى لقبه الرابع في تاريخ السوبر المصري، معادلًا رصيد الزمالك.

كما رقع الأهلي حصيلته إلى 19 بطولة مختلفة خلال آخر 4 مواسم.

وكان فريق يد الأهلي حصد برونزيتين في كأس العالم للأندية خلال الفترة نفسها.

وجاء حصاد بطولات الأهلي في آخر 4 مواسم:



- الدوري المصري: 4 ألقاب.

- كأس مصر: 3 ألقاب.

- السوبر المصري: 4 ألقاب.

- دوري أبطال إفريقيا: 4 ألقاب.

- كأس الكؤوس الإفريقية: لقب واحد.

- السوبر الإفريقي: 3 ألقاب.

الإجمالي: 19 بطولة خلال 4 مواسم، بالإضافة إلى برونزيتين في كأس العالم للأندية.

بينما جاء حصاد الزمالك:



آخر بطولة محلية حققها الزمالك كانت في أبريل 2022.

آخر ألقاب الزمالك جاء بالتتويج بكأس الكؤوس الإفريقية في مايو 2023.

الزمالك لم يحقق أي بطولة منذ مايو 2023، واقتصر رصيده خلال آخر 4 مواسم على لقب إفريقي وحيد.