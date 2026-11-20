استقبلت وزارة الصحة والسكان، وفداً رسمياً من فريق معامل الصحة العامة بولاية تكساس الأمريكية، في زيارة إلى الإدارة المركزية لمعامل الصحة العامة بقطاع الطب الوقائي، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الفني والمؤسسي وتبادل الخبرات والتجارب التطبيقية ودعم بناء القدرات ورفع كفاءة منظومة المعامل بما يواكب أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية عالمياً.

تأتي الزيارة ضمن برنامج التوأمة والتبادل المعرفي بين مصر وولاية تكساس (Texas-Egypt Twinning Reciprocal Visit 2026)، بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لمعامل الصحة العامة (APHL)، وبمشاركة ممثلي الجهات المعنية من الجانبين.

تطوير القدرات البشرية والفنية

وأكد الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، أهمية الشراكات الدولية في دعم وتطوير منظومة الصحة العامة، مشدداً على حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الدولية الناجحة في تطوير القدرات البشرية والفنية وتعزيز كفاءة المعامل المركزية باعتبارها ركيزة أساسية في التشخيص المعملي والترصد الوبائي والكشف المبكر عن الأمراض والاستجابة الفعالة للأحداث الصحية.

ومن جانبها، أبرزت الدكتورة رنا زيدان، رئيس الإدارة المركزية لمعامل الصحة العامة، الدور المحوري للمعامل المركزية الجديدة بمدينة بدر في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المعملية، من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث التجهيزات والتكنولوجيات والتوسع في تقديم التحاليل المتخصصة، بما يعزز قدرة المنظومة على مواجهة التحديات الصحية المختلفة.

وأوضحت الدكتورة نهى فرج، نائب المدير للشؤون العلمية بالمكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن برنامج التوأمة يسهم في تعزيز تبادل المعرفة والخبرات العملية بين معامل الصحة العامة المصرية ونظيرتها في تكساس، ويدعم تطوير نظم إدارة الجودة ورفع الكفاءة الفنية وتوحيد آليات العمل وفق المعايير والممارسات الدولية.

كما أكدت الدكتورة جريس إليزابيث، مديرة معامل تكساس، أهمية استمرار التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات وتحديد أولويات ومجالات التعاون المستقبلية بما يضمن استدامة الشراكة وتحقيق الأهداف المشتركة في تطوير منظومة معامل الصحة العامة.

وشملت فعاليات الزيارة جلسات علمية وفنية متخصصة تناولت نظم الترصد الوبائي وتحويل البيانات إلى إجراءات فاعلة، والتكنولوجيات الحديثة، والأمان الحيوي ومستويات السلامة المعملية، والترصد القائم على مياه الصرف الصحي، وتطوير إجراءات التشغيل القياسية، ونظم إدارة الجودة في معامل التسلسل الجيني وتقنياته والمعلوماتية الحيوية.

كما تضمنت الزيارة جولات ميدانية بالمعامل المركزية بمدينة بدر ومقر التحرير للاطلاع على الإمكانات الفنية والتكنولوجية ومسارات العمل والتدفق المعملي وآليات استقبال العينات ومعالجتها وإجراء الفحوصات، إلى جانب مناقشة سبل تطوير آليات التشغيل ورفع كفاءة الأداء.

واختُتمت الزيارة بجلسات تشاورية لتحديد فرص التعاون المستقبلية وأولويات المشروعات المشتركة، بما يشمل التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر وتنمية القوى العاملة وتحويل المقترحات الفنية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.