يؤثر ما نتناوله على صحة دماغنا بشكل كبير، فالوجبة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة والبروتين الخالي من الدهون تُحسّن الذاكرة والتركيز والحالة النفسية.

العدس غني بحمض الفوليك، وهو فيتامين يدعم وظائف الدماغ ويقلل من خطر التدهور المعرفي، هذا الحساء الدافئ غني بالألياف والبروتين النباتي والعناصر الغذائية المفيدة لصحة الدماغ

فوائد شوربة العدس مع الليمون

1. يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

أظهرت الأبحاث أن تناول العدس يقلل من احتمالية الإصابة بأمراض مزمنة كالسكري والسمنة وأمراض القلب والسرطان، ويعود ذلك إلى غناه بمركبات نباتية واقية تُعرف باسم الفينولات ،يُعد العدس من أغنى البقوليات بالفينولات، ولذا فليس من المستغرب أن يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة والبكتيريا، فضلاً عن خصائص مضادة للفيروسات والالتهابات، فضلاً عن دوره في حماية القلب

2. المساعدة في دعم الجهاز الهضمي

يُعدّ العدس غنيًا بشكل خاص بالألياف البريبايوتيكية، التي تُحسّن وظائف الجهاز الهضمي وتُغذي البكتيريا المعوية المفيدة الضرورية لصحتنا العامة، ويُوفّر النظام الغذائي الغني بالألياف فوائد صحية عديدة، منها تقليل احتمالية الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

3. يزيد الطاقة

تُوفّر العدس طاقة ثابتة وبطيئة الاحتراق بفضل محتواها من الألياف والكربوهيدرات المعقدة، كما تُعدّ مصدراً ممتازاً للحديد الذي ينقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وهو ضروري لعمليات الأيض وإنتاج الطاقة.

4. فقدان الوزن

على الرغم من غناها بالعناصر الغذائية الهامة، كالبروتينات والألياف والمعادن والفيتامينات، إلا أنها منخفضة السعرات الحرارية وتكاد تخلو من الدهون، يحتوي كوب واحد من العدس المطبوخ على 230 سعرة حرارية، ومع ذلك فهو يُشعرك بالشبع والرضا

5. إنها مصدر غذائي رائع للحديد.

يحتوي كوب من العدس على 6.5 ملليغرام من الحديد، أي ما يعادل ثلث الكمية التي يحتاجها الجسم يومياً، يُعدّ الحديد ضرورياً لنقل الأكسجين في الجسم، ونقص الحديد يُقلّل من تدفق الدم.

6. إنها مصدر ممتاز لحمض الفوليك

حمض الفوليك عنصر غذائي أساسي يجب تناوله على مدار اليوم، ولكنه ذو أهمية خاصة أثناء الحمل، قد يؤدي نقص تناوله إلى مشاكل أثناء الولادة، حتى لو لم يكن الحمل ضمن خططك، فإن حمض الفوليك يدعم صحة الشعر ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وقد اكتشف العلماء أن العدس مصدر غذائي ممتاز غني بحمض الفوليك، سهل الامتصاص.

7. إنها غنية بالمغنيسيوم.

إذا كنت تعاني من صعوبة في النوم، أو تشعر بالتوتر أو الاكتئاب، فقد يستفيد جسمك من تناول المغنيسيوم بانتظام ، يُعد العدس مصدراً ممتازاً للمغنيسيوم، حيث يحتوي كوب واحد من العدس المطبوخ على 71% من المغنيسيوم