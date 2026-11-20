السجق من اللحوم التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يجعل البعض يحرص على شرائها وتناولها في المطاعم و المحلات.

فنقدم لكم فيما يلي بعض وصفات لـ السجق فيما يلي…

مقادير السجق الكداب



● قرن فلفل أحمر

● 1 فلفل أحمر رومي

● 250 جم لحم مفروم

● ثوم مفروم

● بهارات لحم

● كبابه صيني

● ملح و فلفل

● ملعقة صغيرة دبس رمان

● رشة جنزبيل إختياري

للخضار:

● بصل جوليان

● فلفل ألوان جوليان

● ملح و فلفل

● دبس رمان

● بشر برتقال



طريقة تحضير السجق الكداب



يفرم الفلفل الأحمر ويصفى جيدا باستخدام شاش

تضاف مكونات السجق المتبقية ويفرم جيدا في الكبة

يشكل على شكل أصابع رفيعة

يوضع في الثلاجة حتى يتشمع

يشوح السجق في طاسة ساخنة على النار ويترك جانبا

يضاف البصل في نفس الطاسة مع الفلفل الألوان ويقلب حتى يذبل قليلا

يضاف بشر البرتقال والملح والفلفل ودبس الرمان ونقلب

يرد السجق إلى الخضار ونقلب

مقادير حواوشي لحم بالسجق



● ¼ كيلو لحمة مفرومة

● ¼ كيلو سجق

● بصلة

● 3 فص ثوم

● ملح وفلفل

● فلفل حار

● بقدونس

● توابل حواوشي

● جوزة الطيب

● فلفل رومي أخضر

● خبز بلدي

للتقديم:

● سلطة طحينة



طريقة تحضير حواوشي لحم بالسجق



في بولة يوضع زيت , لحمة مفرومة , سجق و تقلب المكونات

ثم يضاف فلفل رومي أخضر و فلفل حار , بقدونس و تقلب المكونات

ثم يضاف بصل , ثوم مفروم , جوزة الطيب , بهارات حواوشي , ملح و فلفل , رشة من زيت زيتون و تقلب المكونات جيداً.

يوضع الخليط السابق في خبز بلدي

يدهن وجه الخبز بقليل من الزيت

يوضع الحواوشي على صاج فرن ثم يوضع في الفرن و يترك حتى تمام الطهي

ثم يقدم مع سلطة طحينة.

حواوشي لحم بالسجق

مقادير طاجن مكرونة بالسجق



● مكرونة

● سجق

● بصل مفروم

● فلفل رومي

● فلفل حار مفروم

● زيت

● ملح

● فلفل أسود

● عصير طماطم

طريقة تحضير طاجن مكرونة بالسجق



يشوح السجق مع البصل والثوم في القليل من الزيت

يضاف الملح والفلفل والفلفل الرومي والحار ويقلب كل الخليط

يضاف عصير الطماطم ويقلب كل الخليط

توضع المكرونة في الطاجن مع خليط السجق ويقلب كل الخليط

يوضع الطاجن في الفرن حتى تمام النضج .

وتقدم